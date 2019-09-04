Diyarbakır'da HDP ile Vatan Partililer arasında gerginlik

Diyarbakır'da, çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden 3 ailenin dün HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi bugün de sürüyor.

Dün sabah saatlerinde Çetinkaya ailesi, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelipoğulları Süleyman Çetinkaya'nın HDP'lilerce Suriye'ye kaçırıldığını iddia ederek, oturma eylemi başlattı.

Çetinkaya ailesinin eylemi sürerken, 4 yıl önce 10 yaşında olan oğlu Azad'ın dağa kaçırıldığını iddia eden Remziye Akkoyun ile oğlu Mustafa Biçer'in (18), kaçırıldığını öne süren Ayşegül Biçer (35) de oturma eylemi başlattı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere destek için partililer ile birlikte HDP il binası önüne geldi.

Vatan Partililer, HDP binasının merdivenleri üzerinde açıklama yapmak isteyince gerginlik çıktı. Kapının önünde açıklama yapılmasına izin vermeyen HDP’liler ile Vatan Partililer arasında arbede yaşandı. Araya polisin girmesi ile gerginlik sona ererken, Vatan Partililer açıklamayı HDP’nin karşısında bulunan ara sokakta yaptı.

HDP'DEN AÇIKLAMA: 'EMNİYET PARTİ BİNAMIZA YÖNLENDİRİYOR'

HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeyyat Ceylan, HDP önünde yapılan oturma eylemlerine ilişkin açıklamasında, ailelerin yönlendirildiğini savundu.

Ceylan "Çocukları kaybolan veya eve gelmeyen aileleri partimize yönlendirerek, partimizin önünde oturma eylemleri gerçekleştirmelerini sağlayarak, partimizin Türkiye kamuoyunda itibarını zedelemeye yönelik bir siyasi oyun başlatmıştır. Şu çok iyi biliniyor ki, partimizin il binası 24 saat Emniyet güçlerinin kameraları, TOMA’ları ve zırhlı araçları ile gözetim altında tutulmaktadır. Emniyet güçleri bunu bildiği halde eğer müdahale etmemişlerse bu bir suçtur. Ayrıca bu aile yönlendirmelerinin kayyumdan sonrasına denk gelmesi, bunun açıkça bir yönlendirme olduğunu göstermektedir. Yine önceki günlerde bu suçlama ile partimizin önüne gönderilen ailenin çocuğunun emniyette çıktığı, yine başka bir parti binamıza yönlendirilen bir ailemize emniyet tarafından çocuklarının Suriye’ ye gönderildiğine dair bilgi verilmiş, ailenin basına verdiği bilgide de emniyetin partimiz binasına yönlendirdiğine dair açıklaması söz konusu olmuştur. Bize bu komployu, bu iftiraları kimlerin yaptığını biliyor, bunlarla ilgili hukuki mücadelemizi başlatacağımızı söylüyoruz” açıklamasında bulundu.