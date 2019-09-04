İsrailli istihbarat şirketinin iddiası: Türkiye'deki S-400'leri görüntüledik

İsrailli uydu istihbarat şirketi ImageSat International (ISI), Rusya'nın kısa süre önce Türkiye'ye teslim ettiği S-400 füze savunma sistemlerinin uydu görüntüleri olduğunu iddia ettiği kareler yayınladı.

Twitter hesabından yayınladığı karelerde Rusya'dan Türkiye'ye kısa süre önce varan S-400 parçalarının ilk kez görüldüğünü belirten ISI, sistemin operasyonel modda olduğunu ve Ankara'da konuşlandırıldığını öne sürdü.

​Görüntülerde şirketin arazi üzerindeki nesneleri radarlar ve fırlatma bileşenleri olarak tanımladığı görülüyor. Ancak ISI, fırlatma rampalarının yüklü olmadığını belirtiyor. ISI'ye göre bu bileşenler, ikinci parti teslimat kapsamında Türkiye'ye getirilmiş olabilir.

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