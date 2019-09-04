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15:10 04 Eylül 2019
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    Kulis: Bahçeli İmamoğlu için 'Sürekli terliyor' dedi

    © DHA /
    Türkiye
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    Habertürk'te "MHP yeni dönemin startını verdi" başlığıyla yayımlanan haberde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretini eleştirdiği belirtildi. Haberde "Bahçeli'nin İmamoğlu için, 'Sürekli terliyor' diyerek zor durumda kaldığını vurguladığı belirtildi" iddiası ileri sürüldü.

    Habertürk'ten Saliha Çolak'ın kulislere dayandırdığı haberde "MHP’nin Meclis’te denge ve denetlemeyi sağlamada etkin rol alacağını vurgulayan Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin başarısı, kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için de MHP’nin üzerine düşen fedakarlığı yapacağını kaydetti" ifadesi kullanıldı. 

    © DHA /
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    Haber şöyle devam etti:

    "Bahçeli sistemin aksayan yönleri varsa bunların düzeltilmesi noktasında da hükümete desteklerinin devam edeceğini kaydetti. Bu arada Bahçeli daha önce Cumhurbaşkanlığı’nda, yeni hükümet sisteminin aksayan yönlerinin tespiti için yürütülen çalışmanın başlangıcında AK Parti’den gelen, “Bu çalışmaya MHP adına görevlendireceğiniz bir isim katılıp, çalışmaların içinde yer alabilir” teklifini geri çevirmişti. Bahçeli’nin o dönemde AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’nın MHP'nin Meclis yöneticileri vasıtasıyla ilettiği teklif, “Çalışmaların içinde olmamız doğru olmaz, önerileri netleştirmenizin ardından değerlendirmemizi yapmamız daha doğru olur” görüşü doğrultusunda geri çevrilmişti.

    Başlangıçtaki bu tavrın devam ettiğini bildiren MHP yöneticileri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yürüyen çalışmanın sonuçlanmasının ardından gerekli değerlendirmeyi yapacaklarını vurguladı.

    YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ

    Ertuğrul Özkök
    © AA /
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    AK Parti içindeki yeni parti kurma çalışmaları ve İYİ Parti içindeki politika değişikliklerinden kaynaklı rahatsızlıklar nedeniyle siyasette önümüzdeki dönemde beklenen gelişmeler de Başkanlık Divanı’nda değerlendirildi. Bahçeli’nin özellikle bu gelişmelerin sonuçlarının Meclis aritmetiğine olası yansımaları partilerin milletvekili sayılarındaki olası değişimleri yakından takip edeceklerini vurgulaması dikkat çekti. Bahçeli, yeni partinin, daha önceki partiler gibi başarısız olacağı yolundaki değerlendirmesini tekrar ederken, Meclis aritmetiğine yansıyacak olası sonuçların takip edileceğini vurgulaması dikkat çekti.

    BELEDİYELERDE NE DEĞİŞECEK?

    Meclis’in olası gündemi içinde olan belediyelerle ilgili düzenlemede ise MHP’nin beklentisi "ilçe belediyelerin daha önce büyükşehir yasası ile tırpanlanan yetkilerinin yeniden büyükşehirlerden alınıp ilçe belediyelerine verilmesi" yönünde. Bu çerçevede daha önce belediye yasası çıkarken AK Parti’ye karşı Meclis’te muhalefetle birlikte hareket edip etkili bir muhalefet çalışması sergileyen MHP, şimdi de bu değişikliklerin bir bölümünün geri alınması için AK Parti ile birlikte hareket etmeye hazırlanıyor. Bu kez büyükşehirlerde ilçe belediyelerinin büyük çoğunluğunu alan Cumhur İttifakı, önemli büyükşehirlerde CHP’li başkanların yetkilerini ilçelere dağıtacak bir düzenleme için işbirliği yapmış olacak.

    KONGRE TAKVİMİ BELİRLENECEK

    Muharrem İnce
    © AA /
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    MHP, parti içi muhaliflerin seçimli olağanüstü kurultay istediği dönemde ilçe kongrelerini öne çekmişti. Büyük kongre tarihini 18 Mart 2018 olarak açıklayan Bahçeli teşkilatlara genelge gönderip ilçe kongrelerinin 9 Ekim 2016’da başlayacağını duyurmuştu. İlçe kongreleriyle başlayan kongre sürecinin Büyük Kongre’ye kadar geçecek süre uzun olmasına rağmen erken bir tarihte belirlenmesi, parti içi muhaliflere "iddiası olan kongrelerde aday olsun" çağrısı olarak yorumlanmıştı, bu kongreler parti içi demokrasi fırsatı olarak sunulmuştu.

    Büyük kongrenin üzerinden henüz bir buçuk yıl geçti. Büyük kongre tüzüğe göre 2 yılda bir yapılıyor, 3 yıla kadar da süre uzatılabiliyor. Ancak ilçe kongrelerinin 9 Ekim 2016’da başlamış olması nedeniyle ekim ayında ilçe kongreleri açısından uzatılmış da olsa üç yıllık süre dolmuş oluyor. Bu nedenle MHP de AK Parti gibi sonbahardan itibaren teşkilatları aşağıdan yukarıya değiştirecek bir yenilenme sürecine girecek.

    İşte Başkanlık Divanı’nda bu takvimi belirlemesi beklenen MYK’nın 11 Eylül’de toplanması kararlaştırıldı. MYK’nın bu toplantıda büyük kongre takvimini belirlemesi bekleniyor ancak tarih, daha önceki büyük kongrenin yapıldığı tarih dikkate alınarak 2021'i işaret ediyor.

    © AA / Murat Kaynak
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    Bahçeli MYK’nın ardından il başkanlarını toplayacak. Daha sonra da teşekkür ziyaretlerine devam etmek için Türkiye’yi dolaşacak. İlk adres daha önce planlanan ancak iptal edilen Erzincan-Bayburt olacak. Daha sonra üç il daha ziyaret edilecek, ardından da ilçe ziyaretleri başlatılacak.

    AHLAT'TA NE OLDU?

    Cumhur İttifakı kapsamında iki parti büyükşehirlerde ve ilçelerinde ittifak yaptı ancak Bahçeli, Ahlat ve Söğüt’ü tarihi önemleri açısından kritik gördüğü için ittifakın içine alınmalarını istedi. İki parti arasındaki görüşmeler sonucunda Ahlat AK Parti’ye, Söğüt MHP’ye bırakıldı.

    Malazgirt Zaferi’nin yıldönümünde iki lider kutlamalara birlikte katıldı. Divan toplantısında Bahçeli bu geziden notları da paylaştı kurmaylarıyla. Buna göre Erdoğan Malazgirt’te Bahçeli’yi helikoptere davet eti. Ahlat’a birlikte helikopterle gitmeyi önerdi. Bahçeli, “Karayoluyla gideceğim” dedi. Malazgirt-Ahlat arasındaki yolu kendileri hükümetteyken açtıklarını Binali Yıldırım'ın da bu yolu genişlettiğini söyledi. Yolun son halini görmek istediğini bildirdi.

    © DHA /
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    Bahçeli vadilerin arasından kurmaylarıyla birlikte konvoy halinde Ahlat’a gitti. Bu sırada Erdoğan da helikopterle Ahlat’a geçerken havadan Bahçeli’nin konvoyunu gördü. Ahlat’ta tekrar törenler için bir araya geldiklerinde, "Sizi gördüm. Alparslan’ın atlarla geçtiği yolu kullandınız, siz de arabalarınızla o yoldan geçtiniz, Ahlat’a geldiniz" dedi.

    O KAREDE NE OLDU?

    Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli’nin evini ziyaretine ilişkin de kurmaylarıyla paylaştığı bilgiler yeni ayrıntıları ortaya çıkardı. Medyaya servis yapılan az sayıdaki fotoğrafta iki liderin güldüğü karenin arasında bir diyalog çıktı. Erdoğan evin girişinde duvara yazılı olan Arapça yazının anlamını bildiğini belirterek, “Mülk Allah’ındır’ anlamındaki kelimeleri okudu. Bu anlar da işte o fotoğrafa yansıdı.

    © Fotoğraf : Twitter
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    İMAMOĞLU'NUN DİYARBAKIR ZİYARETİNİ ELEŞTİRDİ

    Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretini eleştirdiği Divan toplantısında, "16 milyonu temsil ettiğini söylüyor ama terörü destekledikleri için görevden alınan belediye başkanlarını ziyarete gidiyor. Orada terörle mücadele eden komutanları ziyaret etmiyor. O komutanları ziyaret etseydi gerçekten 16 milyonu temsil ettiğini söyleyebilirdi" dedi. Bahçeli'nin İmamoğlu için, "Sürekli terliyor" diyerek zor durumda kaldığını vurguladığı da belirtildi."

    Etiketler:
    MHP, CHP, AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Diyarbakır, eleştiri, ter, Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu
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