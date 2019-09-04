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15:10 04 Eylül 2019
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    Karamollaoğlu'ndan İmamoğlu için 'pejmürde ederiz' diyen Soylu'ya: İçişleri Bakanı'na kimseyi perişan etme hakkı verilmemiştir

    © DHA /
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "İşini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz. Bu kadar açık ve net" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir tepki de Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan geldi: "Yanlış yapıp yapmadıklarını takip edebilir ama hakim de savcı da değildir. Kimseyi perişan etme hakkı da İçişleri Bakanı'na verilmemiştir."

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
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    Yeni adli yılın başlaması dolayısıyla bütün yargı çalışanlarını kutlayan Karamollaoğlu, "Türkiye'de adalete olan güvenin artacağına dair bir kanaat henüz toplumda oluşmadı" ifadesini kullandı.

    Karamollaoğlu, adalet kurumunun ülkede en çok yara alan yapılardan biri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

    "Kanun Hükmünde Kararname mağdurları başta olmak üzere ülkemizde mağdur edilen her kesimin mağduriyetlerinin giderilmesi öncelikli meselemizdir. Elbette suçluların mutlaka hak ettikleri cezayı almalarını da önemsiyoruz, onu da gerekli görüyoruz ama masum insanların ciddi hiçbir delil olmadan cezalandırılmalarına da seyirci kalamayız." 

    'İÇİŞLERİ BAKANI KİMSEYİ GÖREVDEN ALAMAZ, YERİNE KAYYUM ATAYAMAZ'

    © İHA / SAMET DOĞRU
    Soylu'dan İmamoğlu'na: İşini yap, başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz
    Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'pejmürde ederiz' ifadelerini ise şu sözlerle değerlendirdi:

    "Tabii İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanı'dır, belediyelerin yöneticisi değildir. Onların yanlış yapıp yapmadıklarını takip edebilir ama hakim de savcı da değildir. Kimseyi perişan etme hakkı da İçişleri Bakanı'na verilmemiştir. İçişleri Bakanı huzuru sağlamakla mükelleftir. Ben bu tip çıkışları hakikaten anlamıyorum. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir hata işlerse, o hatasından dolayı onu alıp adliyeye götürür. Yoksa onu görevinden alamaz, yerine kayyum atayamaz. Bir prosedür var."

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    Etiketler:
    Adalet, Türkiye, Adli yıl açılış töreni, Kayyum, İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu
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