Erdoğan: Sivas'ta karşılık bulamayan bir siyasi hareketin ülkenin tamamında başarıya ulaşması mümkün değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas, "Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdudur. Bu şehirde karşılık bulamayan bir siyasi hareketin ülkenin tamamında başarıya ulaşması mümkün değildir" görüşünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünün ülkemiz milletimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını tazim ile yad ediyorum. Bizler vatanını bayrağını ve istiklalini koruyabilmek için nice kereler çetin imtihanlardan geçmiş inandığı değerlerden taviz vermemiş bir milletin mensuplarıyız. Tarihimizin en derin izlerini hafızalarımıza kazıyan dönemlerden biri Milli Mücadele yıllarıdır.

- 4 Eylül tarihi aziz milletimizin hafızasında çok önemli bir yere sahiptir. Kurtuluş Savaşı'nın hazırlıkları burada yapılmıştır. Sivas, Milli Mücadele'nin ve Cumhuriyet'in ilk merkezidir. Sivas, Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdudur. Bu şehirde karşılık bulamayan bir siyasi hareketin ülkenin tamamında başarıya ulaşması mümkün değildir.

- Burada manda ve himaye asla kabul olunamaz kararının alınmasıyla Milli Mücadelemizin gayesi bütün dünyaya ilan edildi. Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki manda ve himaye asla kabul edilemez. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.