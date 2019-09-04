Cinsel istismar mağdurları için yeni düzenlemeler yargı paketinde: Özel odada ifade verilecek, görüntü kaydı alınacak

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan yargı paketinde, cinsel istismar mağduru kadın ve çocukların soruşturma, kovuşturma aşamalarında ifadelerinin alınmasına yönelik düzenlemeler de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde hazırlanan ilk yargı paketi, ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla yasalaşacak.

Çeşitli düzenlemelerin bulunduğu yargı paketi, mağdur haklarının güçlendirilmesine yönelik yasal çalışmaları da içeriyor.

Pakette yer alan düzenlemeyle, Cumhuriyet savcısı veya hakim tarafından ifade ve beyanın özel ortamda alınması gerektiği, mağdurun şüpheli veya sanıkla yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen durumlarda Adalet Bakanlığınca kurulan adli görüşme odalarının kullanılması uygulaması yasal zorunluluk haline getirilecek.

Türk Ceza Kanunu'nun 102. maddesinde düzenlenen cinsel saldırı ile 103. maddesindeki çocukların cinsel istismarı suçlarında, mağdurların ifadeleri ve beyanları adli görüşme odalarında alınacak. İfade alma süreci uzmanlar aracılığıyla gerçekleştirilecek. İfade işlemi sırasında görüntü kaydı alınacak.

GÖRÜNTÜLER DAVA DOSYASINDA SAKLANACAK

Alınan görüntüler, dava dosyasında saklanacak. Böylece, yeniden ifade alınmasına gerek kalmayacak. Bu görüntüleri hukuka aykırı şekilde paylaşanlar hakkında yasal işlem yapılacak.

Hastanelerde de Çocuk İzlem Merkezleri kurulacak. Bu merkezlerde adli görüşme odalarında olduğu gibi ifade alma süreci yürütülebilecek.

Yapılacak düzenlemelerle, suç mağdurlarının hakları güçlendirilecek, kadın ve çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında mağdurun yargılama sırasında örselenmesinin önüne geçilecek.

ADLİ GÖRÜŞME ODALARINDA İFADE SÜRECİ

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, adli görüşme odaları, görüşme, gözlem ve bekleme olmak üzere 3 bölümden oluşuyor.

Görüşmelerde, hakim ve savcılar mağdurların ifadelerini, gözlem odasına aktarılan görüntülerden takip ediyor.

Hakim ve savcılar, mağdurlara sorularını uzmanlar aracılığıyla iletiyor, uzmanlar da bu soruları mağdurlara, psikolojik durumlarını göz önüne alarak uygun bir dille aktarıyor.

Adli görüşme odalarında, sanıkla aynı ortamda bulunmadan ifade veren mağdurların, yaşadıklarını herhangi bir baskıya maruz kalmadan anlatmaları da sağlanıyor.