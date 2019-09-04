Küresel Hukuk Bürosu'ndan Telsim açıklaması: Hiç kimsenin özel kimlik bilgilerine ulaşmadık

TMSF’ye (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) 13 yıl önce devredilen GSM şirketi Telsim’in borçlarını tahsil eden Küresel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’dan alacaklarla ilgili açıklama yaptı. Birçok kişinin borcu olmadığı halde hukuk bürosu tarafından aranılıp ‘icraya verileceklerinin söylendiği’ şeklindeki haberlerin ardından hukuk bürosu, bu kişilerin ‘geçmişte kesinlikle Telsim hattı kullandığını’ savundu.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre Telsim borçlarının bir kısmının tahsil edildiği bilgisini paylaşan hukuk bürosundan yapılan açıklamada, “Kamu borcu dolayısıyla iletişime geçtiğimiz her kişi, muhakkak Telsim telefon hattı kullanmış ve müvekkilimizle sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşmeler imzalanırken de kişiler tarafından kimlik bilgileri verilmiştir” denildi.

‘TELSİM BORÇLARI ZAMAN AŞIMINA UĞRAMADI’

Hiç kimsenin özel kimlik bilgilerine ulaşmadıklarını belirten hukuk bürosunun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kişilerin kimlik bilgileri kendilerine özel olduğu için haberde bahsedildiği gibi borçlu olmayan veya isim benzerliği bulunan kişilerin aranması gibi bir durum asla söz konusu olmamıştır. 1441 Sayılı Bankacılık Kanunu 141’nci Maddesi ve Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 20.03.2018 tarih ve 2016/29894 Esas, 2018/2800 karar sayılı emsal kararında da yer aldığı üzere ‘Bu kanundan kaynaklanan fon alacaklarına ilişkin dava ve takiplerde zamanaşımı süresi 20 yıldır’ hükmüne yer verilmiştir. Hiçbir vatandaşımızın zerre kadar haksızlığa uğramadığı ve hiçbir alacaklının hak kaybı yaşamadığı bir ülke hayal eden kurumumuz Küresel Hukuk Bürosu, müvekkili Telsim Telekomünikasyon A.Ş.’nin hukuki çıkarlarını korumak için hukuk çerçevesinde elinden geleni yapacaktır.”