Türk işadamı 'İran yaptırımlarını ihlal' suçundan ABD'de 27 ay hapis cezasına çarptırıldı

İran donanması için ABD’den denizcilik ekipmanları sağlayarak yaptırımları ihlal ettiği suçlamasıyla iki yıldır yargılanan Türk işadamı Reşit Tavan 27 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Reşit Tavan’ın davası ABD'nin Wisconsin eyaletinde görüldü.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tavan, 2013 - 2015 yılları arasında İran ordusuna gizlice sokmak için Wisconsin'den çeşitli denizcilik ekipmanları satın aldı.

Açıklamada, Tavan'ın Wisconsin'de üretilen ekipmanları sahibi olduğu Ramor Group şirketi üzerinden, İran merkezli Qeshm Madkandalou Gemi İnşa Kooperatifi (Madkanadalou) adına satın aldığı belirtildi.

Bakanlık, Türk vatandaşı olan Tavan'ın 'ABD’deki yaptırımları ihlal ettiğini' duyurdu.

Bu ekipmanlar arasında dış motorlar, gemi aküleri ve deniz motorları bulunuyordu.

Tavan, ABD’li yetkililerle görüşmek üzere gittiği Romanya’da 8 Haziran 2017’de tutuklanmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı ayrıca, aynı suçlamayla karşı karşıya olan Türk vatandaşı Fulya Kalafatoğlu’nunsa kaçak olduğunu belirtti.