Araç verilmediği için 5 yaşındaki Eymen’in cenazesi otomobilin bagajında getirildi

İzmir’de yakınlarına teslim edilen Eymen’in cenazesi için cenaze aracının ücretsiz olarak tahsil edilmediği iddia edildi. Küçük çocuğun cenazesi ufak tabutla birlikte yakınlarının otomobilinin bagajına konuldu. Tüm yol boyunca annene ve yakınları ile birlikte getirilen Eylem’in cenazesi Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna koyuldu.
ACILI ANNEANNE TEPKİ GÖSTERDİ
Öte yandan, yakınları ise, olayda ihmal olduğunu ifade ederek, “Başka Eymenler ölmesin. Görevliler işlerini tam yapsın” dedi.
Cenaze, ilk olarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna konuldu. Daha sonra buradan alınan cenaze, Hal Camii’nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.
Cenazeye küçük Eymen'in anneannesi, dedesi, ailesi ve yakınları katılırken, imam ise kıldırdığı cenaze namazının ardından tabutu öptü.
Mezarlığa götürülmek üzere cenaze aracına koyulan tabutu taşıyan dedesi ise gözyaşlarına hâkim olamadı.
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