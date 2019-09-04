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18:13 04 Eylül 2019
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    Erdoğan: S400'ler savunma sistemimize bambaşka bir güç katıyor

    © DHA /
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomimizi üç kattan fazla büyüttük. S400'lerimizi aldık, ikinci etabı geliyor. Elemanlar da orada yetişmeye devam ediyor. Bu tabi bizim savunma sistemimize bambaşka bir güç katıyor. Son 18 yılda her ne yaptıysak Türk milleti için yaptık" dedi.

    © AA /
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta AK Parti il teşkilatı programında konuştu.

    Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

    Kongre binasının önünde binlerce vatandaşımızın katılımıyla adeta bir miting havasında muhteşem bir program gerçekleştirdik. Milli mücadele kahramanlarımızı rahmetle andık. Şimdi de siz teşkilat mensuplarımızla bir aradayız. Bugün şahsımı bir kez daha bağrına basan yiğidolara, balkonlara taşan muhabbetleri için kalpten teşekkür etmek istiyorum.

    Sizin bu dayanışmanız bize güç ve cesaret veriyor. Sizin bu sevdanız mücadele azmimizi daha da diri tutuyor. Rabbim yol arkadaşlığımızı, muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Bu güzel toplantıyı tertip ettikleri için Sivas İl Başkanlığımıza ve programda emeği olan tüm dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

    Türk milleti için mücadele eden bütün dava arkadaşlarıma buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün buraya sadece Sivas Kongresi'nin 100'üncü senei devriyesini kutlamak için gelmedik, aynı zamanda yiğidolara olan şükran borcumuzu sunmak için geldik.

    31 Mart seçimindeki başarınızdan ötürü teşkilat mensuplarımızın her birine teşekkür ediyorum.  Önümüzde 4,5 yıllık icraat dönemi bulunuyor.

    31 Mart’ta Sivas yüzde 49,5 oy oranı ile tercihini bir kez daha AK Parti’nin hizmet siyasetinden yana kullandı.

    Milletlerin tarihlerinde bazı kader anları vardır. 26 Ağustos’ta 948’inci yılını kutladığımız Malazgirt Zaferi, 566’ıncı İstanbul’un fethi, Çanakkale zaferi milletimiz için böyle birer kader anlarıdır.

    'BUGÜN DE MANDA VE HİMAYEYİ KABUL ETMİYORUZ'

    © AA /
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    Bir asır önce millete cesaret aşılayan Sivas bugün de bizim yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyor. Mücadelemizi yürütürken ilhamımızı Sivas’tan, Sivas Kongresi’ne damga vuran emsalsiz direniş ruhundan alıyoruz. Tıpkı Sivas kongresinde olduğu gibi bugün biz de manda ve himaye kabul edilemez diyoruz. Birileri tabi bu mandaları malum mandalarla karıştırıyor.

    Onlar çok daha muteber. Ama bu manda farklı. Bölücü niyetler karşısında milli sınırlarımız içerisinde vatan bölünmez bir bütündür parçalanamaz diye haykırıyoruz. Vesayet odaklarına karşı milli iradeyi hakim kılmak temel esastır şiarıyla hareket ediyoruz. Sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğümüz beka mücadelesinin rehberi bu ilkelerdir. 

    'HÂLÂ BAYRAĞIMIZI TANIYAMADILAR'

    Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılarak konuşma yaptı.
    © AA /
    Erdoğan, Konya'da konuştu: Kağıt üzerinde üyemiz olup gönlünü bizden ayıran varsa onları ayıklamaktan çekinmeyiz
    Doğu Akdeniz’de iki sondaj gemimiz var, iki de sismik araştırma gemimiz var. Ama birileri diyor ki, “Doğu Akdeniz’de Amerika var, İngiltere var, Fransa var. Şu var bu var. Ama Türkiye Doğu Akdeniz’de yok” diyor. Herhalde anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Kardeşlerim, bunlar ne yazık ki hala bayrağımızı tanıyamadılar. Halbuki gemilerimizin üzerinde devasa Ayyıldız bayrağımız var. Diyor ki orada yok, yazıklar olsun. Ama sana da bunu tanıtacağız, er yada geç tanıtacağız.

    Biz içimizdeki bu bedbahtlara, modern müstemlekecilere rağmen duruşumuzu asla bozmayacağız. Sivas’tan ve Sivas Kongresi’nden aldığımız cesaretle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.

    Ülkemizi böldürmeyeceğiz, bayrağımızı gönderden indirmeyeceğiz. Vatanımıza namahrem eli değdirmeyeceğiz. Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızı susturmayacağız. Bedeli şehit kanlarıyla ödenen bağımsızlığımıza halel getirmeyeceğiz. Milletimizin kutlu yürüyüşüne ket vurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. 

    Burada alınan kararların manasını gençlerimizin çok iyi idrak etmesi önem taşıyor. Unutmayın Türkiye tarihinin hiçbir döneminde kendi başında bırakılmamıştır. Dikensiz bir gül bahçesinde olmadı. Bağımsızlığımızı adeta her evden bir şehit vererek kazandık. Cumhuriyetimizi uzun ve çetin mücadelelerden sonra kurduk.

    'DARBELERE RAĞMEN İNANCIMIZI KAYBETMEDİK'

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
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    12 Eylül ve 28 Şubat’ta her türlü provokasyona rağmen hukuk çizgisinden sapmadık. Darbelere, vesayete rağmen siyasete olan inancımızı bir an olsun kaybetmedik. Daima ümit var olduk.

    18 yıl önce AK Parti’yi kurarken de itham sabotaja maruz kaldık. Ama yılmadık, şantajlara boyun eğmedik. Son 18 yılda ülkemizi hangi alanda ileriye taşımışsak bunu çok çetin mücadelelerle başardık. Gelecek ramazana kadar Yüksek Hızlı Trenimizi de Sivasımıza getireceğiz.

    'S-400'LERİN İKİNCİ ETABI DA GELİYOR'

    © AA /
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    Ekonomimizi üç kattan fazla büyüttük. S400'lerimizi aldık, ikinci etabı geliyor. Bir taraftan da elemanlar yetişmeye devam ediyor. Bu tabi bizim savunma sistemimize bambaşka bir güç katıyor. Son 18 yılda her ne yaptıysak Türk milleti için yaptık. Milletimizin barış, huzur ve esenliği için yaptık. 

    Önümüze kimse set çekemez. Kardeşliğimizi sağlam tutarsak fitne tohumları boy veremez. Fitne tüccarları var, ben inanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecektir. 18 yılda medyanın siyaset mühendislerinin veya kimi sermaye çevrelerinin gazıyla hareket eden bazı eski üyelerimiz, hatta bakanlarımız çıktı. Ama hepsi de tıpkı bir saman alevi gibi kısa sürede unutulup gitti. Hatırlayın Sivas’ın içinden de çıktı. Nerede şimdi? Sorsan belki şimdi hatırlamaz. Hatırlayan da hayırla yad etmez.

    Siyasi hırsları uğruna AK Parti’ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir unutmayın. Milletimiz o derin irfanıyla gizli açık her türlü tuzağı sandıkta bozmuştur. Onun için biz başkalarına değil, kendimize bakacağız, 18 yaşında olmanın o eşsiz heyecanıyla çalışacağız, koşacağız, koşturacağız.

    Etiketler:
    S-400, Sivas, Recep Tayyip Erdoğan
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