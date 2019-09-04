Erdoğan: Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze varken, benim elimde olmamasını kabul etmiyorum

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- Darbeler, cuntalar koalisyonlar gibi pek çok sebep ekonominin üzerine eğilmemize mani oldu.
- İç düşmanlar adeta Türkiye'nin sıçramasına engel oluyorlar.
- Türkiye üçüncü büyük kalkınma hamlesini 2003'ten itibaren AK Parti ile yaşamıştır.
- Altyapıda atılan adımlar cumhuriyet tarihinde görülmemiş adımlardır.
- İnşallah Ramazan'da Sivas'a YHT geliyor.
- Dün elini açan bir orduya sahiptik. Bugün kendimiz üretiyoruz, göğsümüzü gere gere bazı adımları atıyoruz.
- Savunma sanayinde yerli ve milli olarak ihtiyacımızın yüzde 70'ini karşılar hale geldik.
- Bugüne kadar ABD ile masada otururken, şimdi Rusya'yla oturuyoruz, belki yarın Çin ile de oturacağız.
- Bir S-400 olayı oldu kıyamet kopardılar. S-400 taarruz değil, savunma sistemi. Bize savunma sistemi bile almayı engelliyorlar. Nisan'da tamamen bitiyor.
- Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze varken, benim elimde olmasın. Ben bunu kabul etmiyorum.
- Sayın Trump'a senden de aynı şartlarla Patriot alalım dedim. Trump'la BM'de bir araya geleceğiz, Patriot konusunu konuşacağız.
- Obama'dan akıllı bomba istedik, ihtiyaç var, vermediler. Sayın Trump'a da sorduk ondan da bir şey çıkmadı. Şuan biz üretiyoruz.
- Benim faize alerjim var. Yüksek faize karşıyım. Faizle düşüşle birlikte enflasyon da düştü. Politika faizi daha da düşecek. Bizim güçlenme sürecimiz de artarak devam edecektir.
- İstanbul-İzmir arası 3 saat, 3 saat 15 dakikaya inmiş durumda. Bunun kıymetini bilenler de var bilmeyenler de var.
- Şehir hastanelerimiz bir devrimdir. Dünyada bizim şehir hastaneleri limitinde hastane yok.
- Dün akşam bir sayı farkla basketbolda ABD'ye yenildik. Bu da ABD ziyareti öncesinde bizi üzdü ama belli olmaz.
- Gezi olaylarında 3-5 ağaç bahanesiyle caddeleri işgal eden bir kesim çıktı ortaya. Sonra sokakları bu vandallardan temizledik.
- Son olarak yaklaşık bir yıl önce kur-faiz-enflasyon üçgeninde yeni bir saldırıya maruz kaldık.
- Uzunca bir süredir dünyanın üretim devi olan ülkeler hızla eskisi kadar cazip olmaktan çıkıyor. Asya ile ilgili kafalar karışık.
#Canlı: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda konuşuyor https://t.co/ZHhHHnpUAe— AA Canlı (@AACanli) September 4, 2019
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