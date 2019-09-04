Erdoğan: Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze varken, benim elimde olmamasını kabul etmiyorum

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Darbeler, cuntalar koalisyonlar gibi pek çok sebep ekonominin üzerine eğilmemize mani oldu.

- İç düşmanlar adeta Türkiye'nin sıçramasına engel oluyorlar.

- Türkiye üçüncü büyük kalkınma hamlesini 2003'ten itibaren AK Parti ile yaşamıştır.

- Altyapıda atılan adımlar cumhuriyet tarihinde görülmemiş adımlardır.

- İnşallah Ramazan'da Sivas'a YHT geliyor.

- Dün elini açan bir orduya sahiptik. Bugün kendimiz üretiyoruz, göğsümüzü gere gere bazı adımları atıyoruz.

- Savunma sanayinde yerli ve milli olarak ihtiyacımızın yüzde 70'ini karşılar hale geldik.

- Bugüne kadar ABD ile masada otururken, şimdi Rusya'yla oturuyoruz, belki yarın Çin ile de oturacağız.

- Bir S-400 olayı oldu kıyamet kopardılar. S-400 taarruz değil, savunma sistemi. Bize savunma sistemi bile almayı engelliyorlar. Nisan'da tamamen bitiyor.

- Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze varken, benim elimde olmasın. Ben bunu kabul etmiyorum.

- Sayın Trump'a senden de aynı şartlarla Patriot alalım dedim. Trump'la BM'de bir araya geleceğiz, Patriot konusunu konuşacağız.

- Obama'dan akıllı bomba istedik, ihtiyaç var, vermediler. Sayın Trump'a da sorduk ondan da bir şey çıkmadı. Şuan biz üretiyoruz.

- Benim faize alerjim var. Yüksek faize karşıyım. Faizle düşüşle birlikte enflasyon da düştü. Politika faizi daha da düşecek. Bizim güçlenme sürecimiz de artarak devam edecektir.

- İstanbul-İzmir arası 3 saat, 3 saat 15 dakikaya inmiş durumda. Bunun kıymetini bilenler de var bilmeyenler de var.

- Şehir hastanelerimiz bir devrimdir. Dünyada bizim şehir hastaneleri limitinde hastane yok.

- Dün akşam bir sayı farkla basketbolda ABD'ye yenildik. Bu da ABD ziyareti öncesinde bizi üzdü ama belli olmaz.

- Gezi olaylarında 3-5 ağaç bahanesiyle caddeleri işgal eden bir kesim çıktı ortaya. Sonra sokakları bu vandallardan temizledik.

- Son olarak yaklaşık bir yıl önce kur-faiz-enflasyon üçgeninde yeni bir saldırıya maruz kaldık.

- Uzunca bir süredir dünyanın üretim devi olan ülkeler hızla eskisi kadar cazip olmaktan çıkıyor. Asya ile ilgili kafalar karışık.