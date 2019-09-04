Ankara'ya 56 kilometrelik bisiklet yolu yapılacak

Kent genelinde 56 kilometre olarak uygulanacak bisiklet yolu projesi, Ümitköy Metro İstasyonu'ndan başlayarak, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Milli Kütüphane ve Ankara Üniversitesi güzergahını takip ederek, Gazi Üniversitesinde son bulacak.
Metro istasyonları ile EGO'nun bin 600 otobüsünün bisiklet taşımaya uygun hale getirilmeye başlanmasıyla, proje çalışmalarının 2020 yılında tamamlanmasının planlandığı bildirildi.
Hollanda bisiklet yolu modelinin izleneceği projeye, ABD'nin Washington eyaletinin ulaşım departmanından üst düzey yetkililerin 14 Ekim'de Ankara'ya gelerek katkıda bulunacağı açıklandı.
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