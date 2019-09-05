Ümraniye'de otobüste yangın

Yangını fark ederek otobüsü durduran sürücü, yolcuları araçtan tahliye edip itfaiyeye haber verdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.
Ümraniye'de seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkan otobüste hasar oluştu.
Yangını fark ederek otobüsü durduran sürücü, yolcuları araçtan tahliye edip itfaiyeye haber verdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.
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