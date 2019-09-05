İstanbul’dan sonra Ankara Barosu da Feyzioğlu için harekete geçti

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen yeni yargı açılışına katılması ve konuşma yapmasını protesto eden İstanbul Barosu'ndan sonra Ankara Barosu da harekete geçti. Barodan 'seçim gündemli olağanüstü genel kurul' çağrısı yapıldı.