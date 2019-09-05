Metiner: Kürt annelerin haklı isyanı HDP'yi siyaseten bitirmeye aday, HDP kendi yoksul ve acılı sosyolojisinden kopmuş

Star yazarı Mehmet Metiner, Diyarbakır'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) binası önünde eylem yapan ve çocuklarının 'HDP tarafından dağa götürüldüğünü' iddia eden annelerin 'HDP siyasetini bitirebileceğini' söyledi.

Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, 'Kürt annelerin devrimi HDP'yi kapatır' başlıklı bugünkü yazısında Diyarbakır'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) binası önünde eylem yapan ve çocuklarının 'HDP tarafından dağa götürüldüğünü' iddia eden annelerin oturma eylemine değindi.

Metiner, yapılan bu eylemler sonucunda 'HDP tarafında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını' söyledi ve şunları söyledi:

"Diyarbakır HDP İl binası önünde Kürt annelerin sergilediği direniş her bakımdan anlamlı ve değerlidir.

Bu yürekli isyanın görünen o ki devamı gelecek.

'HDP KENDİ SOSYOLOJİSİNDEN KOPMUŞ'

Görünen o ki HDP kendi yoksul ve acılı sosyolojisinden kopmuş.

Diyarbakır vb. şehirlerdeki mutlak iktidar, HDP siyasetçilerini 'elit'e dönüştürerek halktan koparmış.

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Herkes bilsin ki bu bilinç devriminden sonra artık HDP canibinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır."