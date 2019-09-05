'İmamoğlu, İBB'de ihtiyaç fazlası kiralanan yüzlerce aracı Yenikapı'ya getirtti' iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Deniz Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi milletin vergileriyle yapılan şatafatı gözler önüne serdi. İşte Yenikapı’da sergilenen araç israfının bir kısmı" ifadelerine yer verdi.
FLAŞ: İstanbul Büyükşehir Belediyesi milletin vergileriyle yapılan şatafatı gözler önüne serdi.— Deniz Demir ⚖️ (@demirdenizchp) September 5, 2019
İşte Yenikapı’da sergilenen araç israfının bir kısmı. pic.twitter.com/0mcsqCJOQg
ANKA Haber ajansı da, "İBB Başkanı İmamoğlu’nun seçim öncesi söz verdiği AKP döneminde ihtiyaç fazlası kiralanan yüzlerce aracı, israfın kanıtı olarak Yenikapı Meydanı'nda toplama talimatına dair görüntü ve fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı" ifadeleriyle Yenikapı'da araçların bulunduğu bir video paylaştı.
İBB Başkanı İmamoğlu’nun seçim öncesi söz verdiği AKP döneminde ihtiyaç fazlası kiralanan yüzlerce aracı, israfın kanıtı olarak Yenikapı Meydanı'nda toplama talimatına dair görüntü ve fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. pic.twitter.com/l9HNM819b2— Ankahaberajansı (@ankahabera) September 5, 2019
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