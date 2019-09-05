'İmamoğlu, İBB'de ihtiyaç fazlası kiralanan yüzlerce aracı Yenikapı'ya getirtti' iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçilmeden önce açıklayacağı vaadinde bulunduğu ve AK Parti döneminde ihtiyaç olmadığı halde kiralandığı belirtilen yüzlerce aracın İstanbul Yenikapı Meydanı'nda toplandığı iddia edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Deniz Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi milletin vergileriyle yapılan şatafatı gözler önüne serdi. İşte Yenikapı’da sergilenen araç israfının bir kısmı" ifadelerine yer verdi.

FLAŞ: İstanbul Büyükşehir Belediyesi milletin vergileriyle yapılan şatafatı gözler önüne serdi.



İşte Yenikapı’da sergilenen araç israfının bir kısmı. pic.twitter.com/0mcsqCJOQg — Deniz Demir ⚖️ (@demirdenizchp) September 5, 2019

ANKA Haber ajansı da, "İBB Başkanı İmamoğlu’nun seçim öncesi söz verdiği AKP döneminde ihtiyaç fazlası kiralanan yüzlerce aracı, israfın kanıtı olarak Yenikapı Meydanı'nda toplama talimatına dair görüntü ve fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı" ifadeleriyle Yenikapı'da araçların bulunduğu bir video paylaştı.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun seçim öncesi söz verdiği AKP döneminde ihtiyaç fazlası kiralanan yüzlerce aracı, israfın kanıtı olarak Yenikapı Meydanı'nda toplama talimatına dair görüntü ve fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. pic.twitter.com/l9HNM819b2 — Ankahaberajansı (@ankahabera) September 5, 2019

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