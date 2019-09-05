Sayıştay: Profesyonel kulüplere belediye bütçesinden para aktarılması mevzuata aykırı

Sayıştay Temyiz Kurulu, profesyonel bir futbol kulübüne, belediye bütçesinden nakdi yardımda bulunulmasının kamu zararına neden olduğuna karar verdi. Kurul, aktarılan paranın başkan, meclis üyeleri ve idari sorumlulardan tazmin edilmesini hükme bağladı.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre Sayıştay, 'futbol rantını' engelleyecek bir karar aldı. Sayıştay Temyiz Kurulu, profesyonel kulüplere belediye bütçesinden para aktarılmasının mevzuata aykırı olduğuna hükmetti.

Sayıştay 6. Dairesi, ismi açıklanmayan Türkiye Spor Toto 2. Ligde mücadele eden ve profesyonel kulüp niteliğinde bulunan bir takıma belediye bütçesinden nakdi yardım yapılması ile ilgili kararını görüşerek hükme bağladı.

Mevzuatın belediyelerin sadece amatör spor kulüplerine yardım yapmalarına izin verdiği, profesyonel spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılmasının mümkün olmadığı vurgulanan karar özetle şöyle:

“Türkiye Spor Toto 2. Ligde mücadele eden ...’a nakdi yardımda bulunulduğu görülmüştür. …içinde profesyonel ve amatör takımlar bulunmaktadır. Ancak kulübün içerisinde amatör takımlarının bulunması özü itibarıyla bir anlam ifade etmemektedir. Takımın amatör olması önem arz etmemekte olup, önemli olan kulübün profesyonel niteliğe haiz olmasıdır. Amatör takıma yapılacak yardımın, sonuç olarak profesyonel nitelikteki kulübün bütçesine gireceği açıktır. Bundan dolayı bu şekilde yardım yapılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.”

TEMYİZE GİTTİ

Dairenin kararı, belediye başkanı, 37 belediye meclis üyesi ve idari sorumlunun itirazı üzerine Yargıtay Temyiz Kurulu gündemine geldi. İtirazda kulüp bünyesinde amatör takımların da bulunduğu, bu nedenle yapılan yardımın mevzuata uygun olduğu ileri sürüldü.

Ancak Temyiz Kurulu, kararında mevzuatın yardım yapılacakların sınırını 'amatör kulüpler' diyerek kesin ifadelerle çizdiğini bunun genişletilmesinin mümkün olmadığını bildirdi. Kurul, futbol kulübüne aktarılan paranın faizi ile birlikte sorumlulardan geri alınmasını hükme bağladı.

AMATÖRE YARDIM DA SINIRI AŞTI

Ayrıca, Yargıtay 6. Dairesi, 2017 yılı içerisinde amatör spor kulüplerine yapılan yardımlarda da mevzuatta belirtilen sınırın üzerine çıkılarak kamu zararına yol açıldığına karar verdi.

Belediyelerin sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdi yardımın genel bütçeden aktarılan tutarın büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde 12’yi geçemeyeceği hükmünün hatırlatıldığı kararda, yapılan yardımların bu oranın üzerinde olduğu belirtildi. Bu nedenle binde 12’nin üstüne çıkan tutarın da sorumlularından faiziyle birlikte tahsil edilmesine karar verildi.