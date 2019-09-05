Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Kayıt parası mevzuata aykırı

Velilere 'okula bağış' ve 'kayıt parası' talepleri konusunda uyarıda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Velilerimiz 'vermek istemiyorum' dediğinde 'kaydınızı yapmıyoruz' durumu söz konusu değil, yasal olarak bu mümkün değil" dedi. Selçuk, "Kayıt parasıyla ilgili soruşturmalar tamamlandı, gereken cezalandırmalar görevden almalarla ilgili işlemler sürüyor'' ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda yeni eğitim öğretim yılı öncesinde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Okulların açık olduğu süreye ilişkin, şu anda 180 günle ilgili değişiklik yapma planlarının olmadığını belirten Selçuk, okullar arasında öğrenme farklılıklarının yüzde 40'a yakın olduğunu söyledi.

Selçuk, "Bu yüzde 10'un altında olmalı. İmkan, öğrenme farklılıklarını azaltma hedefimiz var" diye konuştu.

Ara tatil uygulamasının kalıcı bir sistem olduğunu vurgulayan Selçuk, "Öğretmenlerin eğitiminin verimliliği konusunda yapılan bazı akademik çalışmalar var. Çocukların ara ara dinlenmesi motivasyonu yükseltiyor. Bu, kalıcı bir sistemdir. Yazın okullar tatil olduğunda veliler çalışırken çocuk nasıl boşta kalıyorsa dönem içinde de aynı" dedi.

#Canlı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masasına konuk oluyor. https://t.co/yheR2pZm9k — AA Canlı (@AACanli) 5 сентября 2019 г.

​Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

'ARA TATİL KALICI BİR SİSTEM'

(Velilerden okula bağış talepleri) Velilerimiz 'vermek istemiyorum' dediğinde 'kaydınızı yapmıyoruz' durumu söz konusu değil, yasal olarak bu mümkün değil. Bazen okulda iyileştirmeler için bağış talebi olabiliyor. Kayıt parası mevzuata aykırıdır. Veliler ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurabilirler.

© AA / Muhammed Selim Korkutata Bakan Selçuk okulların açılış ve bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil tarihlerini açıkladı

(Eğitimde iki ara tatil dönemi) Öğretmenlerin eğitiminin verimliliği konusunda yapılan bazı akademik çalışmalar var. Çocukların ara ara dinlenmesi motivasyonu yükseltiyor. Bu, kalıcı bir sistemdir. Yazın okullar tatil olduğunda veliler çalışırken çocuk nasıl boşta kalıyorsa dönem içinde de aynı.

'OKULLAR ARASINDA ÖĞRENME FARKLILIKLARI YÜZDE 40 YAKIN'

© AA / Üniversite sınavına giren adayların yarısına yakını 100 soruda 16 net yapamadı

(Okulların açık olduğu süre) Bizim şu anda 180 günle ilgili değişiklik yapma planımız yok.

Okullar arasında öğrenme farklılıkları yüzde 40'a yakın. Bu yüzde 10'un altında olmalı. İmkan, öğrenme farklılıklarını azaltma hedefimiz var.

(Lise ve ilköğretim tasarımı) Bunun sınavlarla bir ilgisi yok. Sınav değiştiğinde eğitim sistemi düzelir ya da düzelmez gibi bir sebep- sonuç ilişkisini kabullenmiyoruz. Şu anda böyle bir ihtiyaç yok.

'SINIFTA KALMAYA İLİŞKİN TÜM DÜZENLEMELER HAZIRLANDI'