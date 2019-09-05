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    Nagehan Alçı, RTÜK Başkanı ile konuştu: Bugüne kadar hiçbir denetim yokmuş da bugün başlayacakmış gibi bir tablo çiziliyor

    © AA /
    Türkiye
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    HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'le gerçekleştirdiği görüşmeye değindiği bugünkü yazısında, Şahin'in "Sanki bugüne kadar internet üzerinde hiçbir denetim yokmuş da bugün denetim başlayacakmış gibi bir tablo çiziliyor. Halbuki zaten BTK sakıncalı içerikleri denetliyor" ifadelerini aktardı.

    Nagehan Alçı
    © Fotoğraf : YouTube
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    HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, 'RTÜK Başkanı ile Netflix ve Youtube sohbeti' başlıklı bugünkü yazısında, son dönemde tartışma konusu olan RTÜK'in internet yayınları üzerindeki denetimine değindi. 

    "Açıkçası yeni düzenlemeyi işittiğimden beri ben de endişeliyim. İfade özgürlüğünün önünde her daim engeller olmuş ülkemizde, konvansiyonel medya müthiş bir çölleşme yaşarken internetteki özgürlükler de daralacak mı? RTÜK’ün hazırladığı yeni yasa hayatımızda neleri değiştirecek?" ifadelerini kullanan Alçı, son olarak Netflix'in kararının belli olması üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i aradığını söyledi. 

    Alçı, RTÜK Başkanı Şahin ile olan görüşmesini şu şekilde aktardı:

    "İlk olarak tabii ki Netflix’i sordum. 'Bu kararı bekliyorduk, Türkiye çok verimli bir pazar, Neden çekilsin?' dedi. Netflix konusunda değil ama başka bir konuda şaşırdığını ekledi. Nedir diye sordum, '638 lisans başvurusu yapıldı, şu aşamada bu kadar beklemiyorduk. Benim tahminim 400 civarı idi' diye yanıtladı.

    Ebubekir Bey, konunun yanlış tartışıldığını ve bağlamından koparıldığını düşünüyor. Bu tip uygulamaların Türkiye’ye özgü olmadığını, birçok başka Batı ülkesinde de lisans zorunluluğu olduğunu söyledi. '2015’ten sonra ABD, İngiltere ve AB ülkelerinde de lisans şartı getirildi, bunun için üye ve aday ülkelere 21 ay süre tanındı' dedi.

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    Netflix
    © AA /
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    Ebubekir Şahin’e, RTÜK’e hem lisans başvurusundan hem de şirketlerin yıllık binde 4’lük gelirlerinden gelecek paranın nereye harcanacağını da sordum. Dedi ki: 'Nagehan Hanım biz bugüne kadar giderlerimizi karşıladıktan sonra kalan miktarı Hazine’ye gönderdik. Şimdi de öyle yapacağız. Bu para devletin kasasına girecek.'

    Gelelim esas fırtına koparan denetim meselesine… Neler yasaklanacak? Baskının, sansürün kılıfı mı hazırlanıyor?

    'İNTERNETİN ÜZERİNDE DENETİM YENİ DEĞİL Kİ'

    Bu sorular üzerine RTÜK Başkanı şunları söyledi:

    'Bakın bu da yanlış tartışılıyor. Sanki bugüne kadar internet üzerinde hiçbir denetim yokmuş da bugün denetim başlayacakmış gibi bir tablo çiziliyor. Halbuki zaten BTK sakıncalı içerikleri denetliyor. Bu sadece bizim ülkemizde değil, her yerde var. Bugünkünden çok farklı bir şey olmayacak. Nagehan Hanım bizim derdimiz kısıtlamalar getirmek ya da cezalar yağdırmak değil. İnternet üzerinden yapılan yayınları listelemek, kayıt altına almak istiyoruz. Öncelikli hedefimiz bu sistemi oturtmak olacak.'

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    © AA /
    Netflix'ten RTÜK açıklaması
    Ebubekir Şahin’in anlattıklarından şu izlenimi edindim: Yeni uygulamada hâlâ birçok muğlak nokta var. Kimin lisansa tabi olduğu, kimin olmadığı meselesi net değil. Youtube gibi dev bir alan büyük bir soru işareti. Lisans zorunluluğu ile kayıt altına almak kadar devlete yeni gelir kapısı açmak hedefleniyor gibi geldi bana. Denetim konusunda ise ilk etapta yayınların önüne konan uyarıcı ve kısıtlayıcı imgelerin belirginleştirilmesi şartına odaklanılacak."

    Etiketler:
    Habertürk gazetesi, Denetim, Netflix, RTÜK, Nagehan Alçı, Ebubekir Şahin
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