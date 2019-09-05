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    Erdoğan: Yeni bir sığınmacı tehlikesi ortaya çıktı, güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız

    © AA /
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada "İdlib'deki gelişmeler yeni bir sığınmacı tehlikesini ortaya çıkardı. Güvenli bölge olmazsa, kapıları açmak zorunda kalırız" ifadelerini kullandı.

    © AA /
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    Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

    - Şu an itibarıyla partimizin 10 milyonun üzerinde üyesi var. Böyle büyük bir üye kaydına mensup bir başka parti söz konusu değil.

    - Üye listelerimizi güncelliyor, ölümler ve diğer sebeplerle kayıtları düşenleri belirliyoruz. Üye sayımızda, yüzde 95'ten fazlası vefatlardan kaynaklanan yaklaşık 290 bin kişilik bir eksilme olduğunu gördük.

    - CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur.

    - Bunlar mandacı. Bunlar Cudi'deki kahramanların önünü kesmeye çalışıyorlar.

    - (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Tüm eksiklikleri belirledik, çözüm yollarını ortaya koyduk. Sonuçları yakında milletimizle paylaşacağız.

    - Milletin safında yer almak varken, artık diyet borçlarından mı, siyaset hırslarından mı, basiretsizliklerinden mi bilmiyoruz, CHP ekibi hep milli irade düşmanlarıyla yol yürümeyi tercih etti, bugün de aynı tavırlarını sürdürüyorlar.

    - Cumhurbaşkanlığı sistemi, darbelerle daralan siyasi alanı genişletmiştir.

    ​- Üstesinden geldiğimiz her mesele, ülkemizin önünde yeni bir pencere açıyor.

    - Terörle mücadelede ihtiyaç duyduğumuz insansız hava araçlarını, güdümlü mühimmatları, gözetleme ve işaretleme sistemlerini bizden esirgeyenler, bugün ürettiğimiz ürünleri şaşkınlıkla takip ediyor.

    - Doğu Akdeniz'de artık kendimize ait 2 sondaj gemimiz, 2 adet sismik araştırma gemimiz var.

    - Önümüze çıkan her engel, kendi teknolojimizi geliştirmemizle anlamsız hale gelecek.

    © DHA /
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    - Ülkemize yönelik yaptırım tehditleri bizi korkutmaz, geri adım attırmaz, tam tersine sadece yürüdüğümüz yoldaki kararlılığımızı perçinler.

    - (Doğu Akdeniz) Kimse burada bizim hakkımız olan konulardan bizi mahrum etmeye kalkamaz. Haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız.

    - Biz ensar olmaya talip olduk. Varil bombalarından kaçanlara kapı açtık.

    - İdlib'deki gelişmeler yeni bir sığınmacı tehlikesini ortaya çıkardı. Güvenli bölge olmazsa, kapıları açmak zorunda kalırız.

    - Eylülün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız.

    - Öyle bir güvenli bölge oluşturalım ki -Bunu Trump, Putin, Merkel ile konuştuk- konut yapalım, oraya taşıyalım, böyle bir durumda biz Türkiye olarak rahatlamış oluruz.

    - Hedefimiz Suriyeli kardeşlerimizden en az 1 milyonunu 450 kilometrelik sınır hattı boyunca oluşturacağımız güvenli bölgede iskan etmektir.

    - Kapıları açmak zorunda kalırız. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Misafir ettiğimiz sığınmacıların yükünün paylaşımı konusunda AB başta olmak üzere dünyadan olması gereken desteği alamadık. Almak için bunu yapmak zorunda kalabiliriz.

    Etiketler:
    Parti, Üyelik, Açıklama, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti
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