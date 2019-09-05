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13:58 05 Eylül 2019
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    Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi

    Denizlerde yasadışı avlananlara 14 milyon lira ceza

    © AA / Yavuz Karaduman
    Türkiye
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    Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca yılbaşından bugüne kadar yürütülen denetimlerde, yasadışı su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen kişilere 14 milyon 153 bin 35 lira idari para cezası verildi.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sahil Güvenlik Kanunu ile Su Ürünleri Kanunu'nun verdiği yetkiyle yasadışı avcılığın önlenmesi ve deniz çevresinin korunmasına yönelik denetimler yapıyor.

    © İHA / BEKİR KOCA
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    Denizlerdeki su ürünü kaynaklarının korunup gelecek nesillere aktarılması için kontrollerini sürdüren sahil güvenlik ekipleri saha, zaman, belge kontrolü ve teknik koşulları inceleyerek, kurallara uymayanlara idari para cezası uyguluyor, av araçlarına el koyuyor.

    Bu kapsamda yılbaşından bugüne kadar sahil güvenlik birimlerince 4 bin 173 kişinin yasadışı su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edildi. Bu kişilere toplam 14 milyon 153 bin 35 lira idari para cezası kesildi.

    Aynı kapsamda geçen yıl ise 4 bin 568 kişiye 12 milyon 434 bin 762 lira idari para cezası uygulanmıştı.

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    Deniz çevresinin korunması kapsamında da çalışmalarını sürdüren sahil güvenlik birimleri, yılbaşından bugüne kadar deniz kirliliğine sebep olan 105 olaya müdahale etti.

    © AA / Marmaris Belediyesi
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    Olaylardan 15'inin dosyaları, liman başkanlıklarına, büyükşehir belediye başkanlıklarına il çevre ve şehircilik müdürlüklerine sevk edilirken 90 olayla ilgili işlem yapıldı.

    Çalışmalar kapsamında denizlerin kirletilmesinde sorumlulukları olduğu belirlenen kişilere 5 milyon 453 bin 339 lira idari para cezası kesildi.

    Sahil güvenlik ekipleri, Çevre Kanunu kapsamında denizlerde belge denetimleri de gerçekleştiriyor. Bu kapsamda yılbaşından bugüne kadar yapılan kontrollerde, 84 gemi/tekne sahibi belgesini ibraz edemedi.

    Çalışmalar sonucu, bunlardan 14'ü ilgili kurumlara sevk edilirken 70 gemi/tekne için 1 milyon 280 bin 627 lira para cezası uygulandı.

    Etiketler:
    deniz kirliliği, balık, Para cezası, Denetim, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye
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