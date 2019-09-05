Türkiye ile ABD'den Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak helikopter uçuşu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge Birinci Safha Uygulamaları kapsamında 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak uçuş yapıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi'' denildi.