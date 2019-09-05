Türkiye ile ABD'den Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak helikopter uçuşu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi'' denildi.
Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/XWn5eBKSz0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 5 сентября 2019 г.
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