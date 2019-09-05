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15:29 05 Eylül 2019
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    Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Sputnik muhabiri Elif Sudagezer'in sorularını yanıtladı.

    Otelciler Federasyonu Başkanı Ayık’tan Türkiye’de hayatını kaybeden Rus turistler hakkında açıklama

    © Sputnik / Elif SUDAGEZER
    Türkiye
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    Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Türkiye’deki otellerde konaklayan Rus turistlerin başına gelen kazalar hakkında açıklama yaptı. Ayık, herhangi bir ihmal olup olmadığına dair soruşturma yürütülmesi ve sorumluların cezalandırılması gerektiğini belirtti.

    Antalya- Rus turist
    © Sputnik /
    Rusya Soruşturma Komitesi, Türkiye’de hayatını kaybeden Rus kızların ölümlerini soruşturuyor
    Sputnik’e yaptığı açıklamada Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Türkiye’deki otellerde konaklamakta olan turistlerin başına gelen kazaların nedenlerinin araştırılması ve sorumluların cezalandırılması gerektiğini söyledi.

    Ayık, “Yaşananlar hususunda otelin herhangi bir ihmali söz konusuysa, bir soruşturma yürütülmesi ve sorumluların cezalandırılması gerekir. Belli başlı kurallar var. Yetişkinlerin çocuklarının yanında bulunmaları önemle rica olunur” açıklamasını yaptı.

    Bunun yanında Ayık, Türkiye’deki otel ve su parklarının tüm uluslararası standartlara uygun olup gerekli uluslararası sertifikalara da sahip olduğunu belirtti.

    © Fotoğraf : Twitter
    Alanya'da 6 yaşındaki Rus çocuk havuzda boğuldu
    Ayık, “Tüm havuz ve su parklarında cankurtaranlar düzenli olarak çalışıyor. Suların güvenliği ve kalitesi ise her an gözlem altında tutuluyor. Bunun yanında otelde kaza durumunda ilkyardım uygulayabilecek yeterlilikte özel görevliler bulunuyor. Ancak tüm önlemler alınsa dahi, bu tür talihsiz olaylarla karşı karşıya gelebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

    'TURİSTLER ÇOK DİKKATLİ DAVRANMALI'

    Ayık, otellerde konaklayan turistleri oldukça dikkatli davranmaları ve tüm güvenlik kurallarına harfiyen uymaları gerektiğini açıkladı. Ayık’a göre, söz konusu kurallar arasında otel havuzunu kapalı olduğu saatlerde kullanmamak ve yasaklı bölgelerine atlanmaması yer alıyor. Aynı zamanda turistler, suyun içerisine girdiklerinde sağlık durumlarını ve fiziksel kabiliyetlerini de göz önünde bulundurmalı. Ayrıca çocuklar, hiçbir zaman başıboş bırakılmamalı.

    Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırılan Rusya vatandaşı 12 yaşındaki Alisa Adamova'nın hayati tehlikesi sürüyor
    © AA / Sebahatdin Zeyrek
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    Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Basın Ataşesi İrina Kasimova, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Okurcalar’daki bir otelde ailesiyle tatil yapan 6 yaşındaki bir Rus kız çocuğunun havuzda boğularak hayatını kaybettiğini belirtmişti. Bu olay, Türkiye’deki tatil beldelerinde Rus vatandaşlarının başına gelen ilk kaza değil.

    Rusya vatandaşı 12 yaşındaki Alisa Adamova, Bodrum’da kaldığı otelin havuzunda yüzerken pompa borusunun içine çektiği kolunu kurtaramaması sonucu boğulmak üzereyken son anda sudan çıkarılarak Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

    Komada bulunan Alisa’nın tedavisinde Türk meslektaşlarına yardımcı olmak için St. Petersburglu doktorlar da ülkeye gelmişti. Yaşam mücadelesi vermesine rağmen durumu ciddiyetini koruyan minik kız, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamamıştı.  

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    Etiketler:
    Bodrum, Alisa Adamova, İrina Kasimova, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Otel, Sputnik, Turist, Türkiye, Osman Ayık, Türkiye Otelciler Federasyonu
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