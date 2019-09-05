Otelciler Federasyonu Başkanı Ayık’tan Türkiye’de hayatını kaybeden Rus turistler hakkında açıklama

Ayık, “Yaşananlar hususunda otelin herhangi bir ihmali söz konusuysa, bir soruşturma yürütülmesi ve sorumluların cezalandırılması gerekir. Belli başlı kurallar var. Yetişkinlerin çocuklarının yanında bulunmaları önemle rica olunur” açıklamasını yaptı.
Bunun yanında Ayık, Türkiye’deki otel ve su parklarının tüm uluslararası standartlara uygun olup gerekli uluslararası sertifikalara da sahip olduğunu belirtti.
'TURİSTLER ÇOK DİKKATLİ DAVRANMALI'
Ayık, otellerde konaklayan turistleri oldukça dikkatli davranmaları ve tüm güvenlik kurallarına harfiyen uymaları gerektiğini açıkladı. Ayık’a göre, söz konusu kurallar arasında otel havuzunu kapalı olduğu saatlerde kullanmamak ve yasaklı bölgelerine atlanmaması yer alıyor. Aynı zamanda turistler, suyun içerisine girdiklerinde sağlık durumlarını ve fiziksel kabiliyetlerini de göz önünde bulundurmalı. Ayrıca çocuklar, hiçbir zaman başıboş bırakılmamalı.
Rusya vatandaşı 12 yaşındaki Alisa Adamova, Bodrum’da kaldığı otelin havuzunda yüzerken pompa borusunun içine çektiği kolunu kurtaramaması sonucu boğulmak üzereyken son anda sudan çıkarılarak Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Komada bulunan Alisa’nın tedavisinde Türk meslektaşlarına yardımcı olmak için St. Petersburglu doktorlar da ülkeye gelmişti. Yaşam mücadelesi vermesine rağmen durumu ciddiyetini koruyan minik kız, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamamıştı.
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