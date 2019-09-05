İETT kış tarifesine geçiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılının başında kış tarifesine geçeceğini açıkladı.
Sözcü'de yer alan habere göre mevcut 5 bin 45 otobüs ve 460 metrobüs olmak üzere toplam 5 bin 505 araç kapasitesine ek olarak, bakımı yapılan 284 adedi otobüs ve 65 adet metrobüs de filoya katılacak.
SEFERLER OTOBÜSTE YÜZDE 6.6, METROBÜSTE YÜZDE 13.6 ARTIYOR
Okulların açıldığı ilk günden itibaren İETT tarafından gerçekleştirilecek ek seferlerle velilerin ve öğrencilerin toplu ulaşım araçlarına yönlendirilmesi amaçlanıyor.
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