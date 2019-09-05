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15:50 05 Eylül 2019
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    HDP önünde oturma eylemi sürüyor: Erdoğan'a, herkese barış için çağrı yapalım

    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Türkiye
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    Yazarı Sertaç Kayar
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    Diyarbakır'da, HDP önünde ailelerin başlattığı oturma eylemi 3. gününe girerken, eyleme katılan ailelerin sayısı 8'e yükseldi. Bazı aileler HDP'yi suçlarken, bazı aileler de "Hepimiz birlik olalım Erdoğan'a, herkese seslenelim bir barış yapsınlar. Hepsi bizim çocuklarımızdır, bütün annelerin yüreği yanmasın artık, hepimize yazıktır" diyor.

    Diyarbakır'da çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını öne süren ailelerin HDP İl binası önündeki oturma eylemi devam ediyor. Oturma eylemine geçen ailelerin sayısı bugün 8’e yükseldi.

    Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden aile, HDP önünde oturma eylemi başlattı.
    © İHA / MURAT BAŞAL - RIDVAN KILIÇ
    Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden aile, HDP önünde oturma eylemi başlattı
    Eylemin ikinci gününde 4'e yükselen aile sayısı üçüncü günde yani bugün 8'i buldu. Diyarbakır, Mardin, Malatya, Gaziantep ve Mersin’den gelen aileler, HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

    Aileler HDP binasının merdivenlerinde otururken, polis çevrede önlem aldı. Oturma eyleminde bulunan bazı aileler yumruklarla pencerelere vururken, araya polis girerek engelledi.

    'HEPSİ BİZİM ÇOCUKLARIMIZ, HEPİMİZE YAZIK'

    Binaya girerek HDP’lilerle görüşen bazı aile bireyleri, görüşmenin ardından “Bize ‘Sizin için ne yapabiliriz’ diye sordular. Biz de ‘Bize karışmayın yeter’ diye cevap verdik” açıklamasında bulundu. Oturma eylemindeki aileler Sputnik Türkiye’ye konuştu.

    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    16 yaşındaki oğlu Yusuf Begdaş’ın 5 Mayıs 2019’da kaybolduğunu söyleyerek oturma eylemine katılan Hediye Begdaş, diğer ailelere “Kırıp dökerek çözüm olmaz. Hepimiz birlik olalım Erdoğan’a herkese seslenelim bir barış yapsınlar. Hepsi bizim çocuklarımızdır, bütün annelerin yüreği yanmasın artık. Hepimize yazıktır” dedi.

    Eşi Şahap Çetinkaya ile birlikte oturma eyleminde Fevziye Çetinkaya da 18 yaşındaki oğlu Süleyman Çetinkaya’nın 30 Ağustos 2019 tarihinden beri kayıp olduğunu söyledi. 10 çocuk annesi Çetinkaya ”Bugün 8 gün oldu. Çocuklarımızı bize versinler evimize gidelim. Çocuklarımı büyük zorluklarla, yoksullukla büyüttüm. O çocukları nasıl zorluklarla büyüttüğümü kimse bilemez. Çok yoksulluk çektik, evde yiyecek ekmek olmuyordu. Oğlumdan hiç haber alamadık. Kobani’de olduğunu söylüyorlar. HDP’den çocuklarımızı istiyoruz. 1 ay da burada otursak eve gitmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

    '20 SEFER MECLİSE GİTTİM'

    Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden aile, HDP önünde oturma eylemi başlattı.
    © İHA / MURAT BAŞAL - RIDVAN KILIÇ
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    Mardinli Şeyhmus Kaya ve eşi Emine Kaya, oğulları polis memuru Vedat Kaya’nın (28), 24 Temmuz 2015 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesinde özel aracıyla yolculuk yaptığı sırada PKK tarafından kaçırıldığını belirterek oturma eylemine katıldı. Şehmus Kaya ”Bize giden şikayet edin diyorlar. Çocuğumuzu istiyoruz akıbeti belli değil ne bir telefon ne başka bir haber. İlk 3 ayda bir video çıkmıştı. Yaşıyor diyorlar. 20 sefer meclise gittim 4 partiye de tüm milletvekillerinin yanına gittim. Bir cumhurbaşkanı o da randevu istemişim. Hepsine gitmişim” dedi.

    Eyleme yeni katılan ailelerden Sadiye Özbay, 2015 yılınca astsubay oğlu Semih Özbay'ın Tunceli'nin Pülümür ilçesi yolunda özel aracıyla seyrederken PKK tarafından kaçırıldığını söyledi.

    4 yıldır oğlundan haber alamadığını ifade eden Sadiye Özbey, "Semih Özbey'in ailesiyiz, Malatya'dan geldik. 4 senedir o orada bizde burada mahvolduk. Biz yaşayan ölüyüz, biz Semih'imizi istiyoruz, Semih'imi almadan buradan gitmeyeceğim ve burada kalacağım. Semih Tunceli Pülümür yolundan özel arabası ile giderken önünü kesip Semih'i alıp götürüyorlar. 4 yıl oldu o günden beri sürekli çalmadığımız kapı kalmadı. Astsubaydı bir tek videolarını yayınladılar. Çocuğumuz gelinceye kadar biz burada oturacağız" ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    PKK, Oturma eylemi, Recep Tayyip Erdoğan, HDP, Diyarbakır
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