Yenikapı'ya getirilen araçlar için AK Parti'den ilk tepki: Dağ fare doğurdu

Sabah'a konuşan Göksu, "Hatırlarsanız seçim kampanyası sürecinde 1717 tane makam aracından bahsetmişti. Galiba makam aracı bulamayınca şimdi de sahadaki arazideki hizmet araçlarını getirtmeye karar vermiş" dedi. "Bunların hepsi arazide kullanılan hizmet araçları" ifadesini kullanan Göksu, şöyle devam etti:
'HER BİRİME 'SEN ŞU KADAR ARAÇ GÖNDERECEKSİN' DENİLMİŞ'
"Aldığım bilgilere göre her birimde sen 3 araç göndereceksin diye talimat verilmiş. Evde bakım, sosyal hizmet dahil arazideki araçları toplamışlar. Salı gününe kadar da devam edecekmiş. Şu andaki durum şu ortaya attıkları iddiaları ispatlamaya çalışıyorlar.
YALAN İDDİALARINI İSPATLAMA HIRSIYLA İSTANBUL'DA HAYATI DURDURDULAR
BUGÜN EVDE BAKIM BEKLEYEN HASTA YENİKAPI'YA BAKSIN
Çocuğu hastaneye götürülemeyen anne bugün neden gidemiyor diye merak ediyorsa Yenikapı'ya baksın. Araçlar şuan sayın Başkanın fanzatisine hizmet veriyor.
MADEM İHTİYAÇ FAZLASIYDI 60 GÜNDÜR NEDEN TUTUYORSUNUZ?
Madem bu araçlar ihtiyaç fazlasıydı da 60 gündür görevdesiniz niye tutuyorsunuz? Bu araçlar bu şovdan sonra İBB bünyesinde tutulacak mı tutulmayacak mı? göreceğiz, takip edeceğiz.
DAĞ FARE DOĞURMUŞTUR
Bu araçlar söylediğimiz gibi zabıtanın, sosyal hizmetlerin, evde bakım hizmetlerinin vs. kullandığı hizmet araçlarıdır. 1717 makam aracından da söz ettiler aylarca. hani 1717 makam aracı?"
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