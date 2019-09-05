BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, İdlib ve Anayasa Komitesi'ni görüştü

Ankara'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'ın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile yaptığı görüşmede İdlib'deki son gelişmeler ile Suriye Anayasa Komitesi konularının ele alındığı belirtildi.