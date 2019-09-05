BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, İdlib ve Anayasa Komitesi'ni görüştü

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, çalışma ziyareti kapsamında Ankara’ya geldi. Pedersen temasları çerçevesinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü.
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre görüşmede Suriye, İdlib’deki son gelişmeler ile Suriye Anayasa Komitesi konuları ele alındı.
Pedersen, Türkiye ziyareti öncesi İran’da da temaslarda bulunmuştu. Pedersen’in Önal ile görüşmesinde İran’daki temasları hakkında bilgi verdiği de kaydedildi.
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