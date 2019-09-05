Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal, BMGS Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ve beraberindeki heyeti kabul etmiştir. Görüşmede, Suriye'deki güncel durum ve siyasi süreç ele alınmıştır" denildi.
Sayın Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal BMGS Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ve beraberindeki heyeti kabul etmiştir. Görüşmede, Suriye'deki güncel durum ve siyasi süreç ele alınmıştır. pic.twitter.com/PTqyz8Pdzq— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 5, 2019
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