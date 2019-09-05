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21:38 05 Eylül 2019
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    Bitlis’in Tatvan ilçesinde Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) elektrik borcu sebebiyle Tatvan Belediyesine ait ilçeye su veren en büyük su deposunun elektriğini kesti, olaya tepki gösteren Belediye ise VEDAŞ’ın hizmet binasının ruhsatsız yapı olduğu gerekçesiyle binayı mühürledi.

    Elektrik dağıtım şirketi, borcu olan belediyenin elektriğini kesti, belediye de şirketin kaçak binasını mühürledi

    © İHA / HAKAN OKAY
    Türkiye
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    Bitlis’in Tatvan ilçesinde Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) elektrik borcu sebebiyle Tatvan Belediyesine ait ilçeye su veren en büyük su deposunun elektriğini kesti, olaya tepki gösteren Belediye ise VEDAŞ’ın hizmet binasının ruhsatsız yapı olduğu gerekçesiyle binayı mühürledi.

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    Tatvan’da Belediye ve VEDAŞ, elektrik borcu sebebiyle bir kez daha karşı karşıya geldi. VEDAŞ Tatvan İşletme Müdürlüğü ekipleri elektrik borcu sebebiyle Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Kırkbulak köyünde bulunan su deposunun elektriğini kesti. Belediye ve VEDAŞ yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde bir sonuca varılamayınca belediye ekipleri ise bu kez ilçenin İşletme Mahallesi’nde hizmet veren VEDAŞ binasıyla ilgili inceleme başlattı. Belediye ekiplerince yapılan incelemede, binanın ruhsatsız olduğu, alt yapı sorunu mevcut olduğu, ve bahçesinde de kaçak su şebekesinin bulunduğu tespit edildi. Konuyu görüşmek amacıyla VEDAŞ binasına giden Tatvan Belediyesi Başkan Vekili Mazhar Şeflekçi ve Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, VEDAŞ Tatvan İşletme Müdür Vekili Erdem Karaman ile görüştü. Yapılan görüşme sonuç vermeyince VEDAŞ su deposuna elektrik vermedi. Tatvan Belediyesi yetkilileri de ruhsatsız olan VEDAŞ binası hakkında tutanak tutup, çalışanları dışarı çıkartarak, binayı mühürledi. Ayrıca, alt yapı işlemleri için binanın bulunduğu yol kapatılırken, bahçedeki kaçak olduğu belirtilen su şebekesi ise mühürlendi.

    '17 MİLYON LİRA SU BORCU VAR'

    Binanın mühürlenmesinin ardından konuyla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplayan VEDAŞ Tatvan İşletme Müdür Vekili Erdem Karaman, Kırkbulak Su Deposu’nun 17 milyon lira su borcu bulunduğunu ve talimatlar doğrultusunda su deposunun elektriğini borcundan dolayı kesip saati mühürlediklerini söyledi.

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    VEDAŞ binası önünde gazetecilere açıklama yapan Tatvan Belediyesi Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz ise, “Bu binanın alt yapı sorunu var. Birde binanın ruhsatı eksik. Bu yüzden burada bir çalışma yürütüyoruz. Karşı tarafa herhangi bir müdahalede bulunmadık. Sadece kanunlar çerçevesinde işlerimizi yapmak amacıyla buradayız" dedi. Kırkbulak köyündeki ana şebeke su deposunun elektriğinin VEDAŞ tarafından kesildiğini ifade eden Korkmaz, “Bu sadece belediyeyi ilgilendiren bir konu değil. Vatandaşın mağduriyeti söz konusu olduğu için ve vatandaş sıkıntı yaşamasın diye biz orada bir tane jeneratör kullanıyoruz. Şuan jeneratör ile idare ediyor ve enerji sıkıntısını giderip ilçeye su veriyoruz. Vatandaşın su ihtiyacı karşılansın, vatandaşın mağdur olmamasın diye biz elimizden geleni yapıyoruz. Belediyenin VEDAŞ’a önceki dönemlerden kalma su borcu var. Yapılandırma yapılmış ve bu çerçevede ödemelerimizi yapıyoruz. En son bir hafta önce de onlara ödeme yapmıştık ama buna rağmen su deposunun elektriğini kesmişler. Elektrik kesintisinin normale dönmesi ve bu konunun düzeltilmesi amacıyla mahkemeye başvurmuş durumdayız. Kararın çıkmasını bekliyoruz. Bina ruhsat işlemi ve alt yapı konusuna gelince, buradaki kanalizasyon ve su şebekesinin işlemleri tamamlandıktan sonra, binanın ruhsat durumunun tamamlanmasıyla mührü tekrar sökeceğiz" diye konuştu.

    Etiketler:
    Kesinti, Su, Tatvan, Bitlis
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