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23:08 05 Eylül 2019
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    İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama: Bu ahbap-çavuş ilişkisi bitecek

    © DHA /
    Türkiye
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı’da eski dönemden kalma 'ihtiyaç fazlası' kiralık araçlarla ilgili olarak ilk açıklamayı yaptı.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nin bu yıl 6'ncısını düzenlediği, “Barış ve Sevgi Buluşmaları” bünyesindeki “Çardakaltı Sohbetleri”nin konuğu oldu. İmamoğlu, “Umut ve Ekrem İmamoğlu” konulu etkinlikte yazar, seslendirme sanatçısı ve sunucu Yekta Kopan'ın sorularını yanıtladı.

    © DHA /
    Yenikapı'daki İBB'ye ait araçlar drone ile görüntülendi
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    “ADİL OLMA SÖZÜ VERDİM”

    İmamoğlu, Kopan'ın işsizlik sorusuna, İBB'deki işten çıkarmaları örnek vererek başladı: “Benim dönemimde işten çıkarılan kişiler var. Ve bunlar işsiz insanlardı. Elbette işe girmişlerdi. Şimdi çıkarıldılar. Bu çıkarılanlar, çıkarılmadan sonra bizi, sözüm ona karalamaya çaışıyorlar. ‘İşsizlik var, sen bizi işsiz bıraktın!' Bakın, biz, bir söz daha verdik: Adil olacağız. Ben, 31 Mart'tan sonra 18 gün görevde kaldım. Bir tek kişiyi işe almadım. Benim yanımda ekibim vardı, 40-50 kişi. Bir tartışma vardı, bir tereddüt vardı. Ahlaklı davranmak adına, sürecin netleşmesi adına, YSK'nın kararını beklemek adına, o dönemde 1 kişini bile işe girmesi ile ilgili işlem yapmadım. 6 Mayıs'ta karar açıklanıyor. Haziran 23'e kadar olan bölümde binlerce elaman alınır mı işe? Seçim döneminde, sağda solda gezerken iş ilanı duydunuz mu? Ben duymadım. Bir çağrı duydunuz mu? Ben duymadım. Ne için işe aldı? Hangi koşulla işe aldı? Doğru değil ki. Yanlış. Ben adil olma sözü verdim. İnsanlara, hele hele o gençlere dedim ki ben, ‘Artık liyakat konuşacak.' Ahlaklı bir süreçle, herkese fırsat eşitliği vereceğiz. Kimse, ‘Benim bu ülkede şansım yok ki kardeşim, ağzımla kuş tutsam beni adam yerine koymaz' demeyecek. Her genç diyecek ki, ‘Ben, çalışırsam olur kardeşim.' Benim ona bunu dedirtmem için adil olmam lazım. Fırsat eşitliği yaratmamız lazım. Bu şehrin imkanlarını bu şehrin insanlarına eşit bir biçimde dağıtmamız lazım. Onun gereğini yaptık. Elbette bunun yanında suç işleyenler de var, o ayrı''.

    “TOPLUMUN BEKLENTİSİ: SOSYAL ADALET”

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    'İmamoğlu, İBB'de ihtiyaç fazlası kiralanan yüzlerce aracı Yenikapı'ya getirtti'
    İmamoğlu, “İkinci seçimi kazandıktan ve tabloyu gördükten sonra, umutsuzluk değil de kaygı duyduğunuz zamanlar oldu mu” sorusunu, “Bir kere, mucize yaratamayacağımı, haşa, yoktan da var edemeyeceğimi biliyorum. Bu dönemin bir seferberlik dönemi olduğunu herkese anlatıyorum. Ekonomi, istihdam, kadın, çocuk, gençler, çevrede seferberlik… Hep beraber ayağa kaldıracağız. Çok hızlı bir zamanda olmayacağını biliyorum ama kimse acele etmeyecek. Yaptığımızı da yapamadığımız da anlatacağız. Şeffaflık, bu dönemin en büyük ilacı. Bir sıradanlaşma var. ‘Ya işte, ne olacak canım, 1000 tane araç dizmiş falan filan. Ya işte şov yapıyor falan filan…' Hani diyor ya bir tanesi, ‘Nakit para almadık!' Bu da yeni moda! Kaynağı kim için kullanıyorsun? Bu ahbap – çavuş ilişkisi bitecek. Toplumun beklentilerini ben biliyorum: Sosyal adalet. Adaleti istemeyen var mı burada? Dolayısıyla sosyal adaleti sağlayacağız. Bu bakımdan sıfır kaygı. Çok inançlıyım. Bana diyorlar ki, ‘6 Mayıs gecesi söylediklerini kim yazdı?' Yüreğimde ne varsa, çıktım onu söyledim. Umudumu da o akşam söyledim. Sadece demokrasi adına üzülmüştüm; onu ifade ettim. Ama umudumu da söyledim, gençliğimi de söyledim, heyecanımı da söyledim, enerjimi de söyledim. Hala öyleyim” şeklinde yanıtladı.


    'BU AHBAP-ÇAVUŞ İLİŞKİSİ BİTECEK'

    İmamoğlu, araçların akıbeti ile ilgili soruya yanıt verdi. İmamoğlu, “İade edeceğiz. Bir kısmını bulamadık. Baktık, bizden önce devretmişler 23 Haziran’a yakın. Olsun. Gitti ya, önemli olan o. Bir sıradanlaşma var. ‘Ya işte, ne olacak canım, 1000 tane araç dizmiş falan filan. Ya işte şov yapıyor falan filan…’ Hani diyor ya bir tanesi, ‘Nakit para almadık!’ Bu da yeni moda! Kaynağı kim için kullanıyorsun? Bu ahbap – çavuş ilişkisi bitecek” yanıtını verdi.

    Etiketler:
    Zarar, İBB, CHP, AK Parti, Yenikapı, Ekrem İmamoğlu
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