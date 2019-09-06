Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM-B2'in ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Varank, Twitter hesabından TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen füzeye ilişkin paylaşımda bulundu. Varank şunları kaydetti:

"Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde TÜBİTAK SAGE tarafından TSK için geliştirilen Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi".

GURUR GÜNÜMÜZ!@SavunmaSanayii öncülüğünde TÜBİTAK SAGE tarafından @TSKGnkur için geliştirilen Türkiye’nin ilk seyir füzesi SOM’un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi. 🎯🇹🇷 pic.twitter.com/LAUqgMxrQI — Mustafa Varank (@varank) September 5, 2019

Ayrıca Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de teste ilişkin Twitter hesabından şunları paylaştı:

"SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu. Ardışık delici harp başlıklı SOM-B2 füzesinin geliştirme, yer ve uçuş testleri tamamlandı".