Devletin ihtiyaç sahiplerine gönderdiği yardım kömürlerini kalitesiz kömürle değiştirdiler: 4 gözaltı

Operasyonda yardıma muhtaç insanlara dağıtılan yardım kömürlerini kalitesiz kömürlerle değiştirdiği tespit edilen Orhan K., Nizamettin Y., Necdet A. ve Tamer E., Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Olayla ilgili 18 kişinin ifadesi de alındı.
Sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla dağıtılan yardım kömürlerinin dağıtım ihalesini alan Tamer E.’nin bu kömürleri kalitesiz kömürle değiştirdiği, kaliteli TTK kömürlerinin depolarda boşaltılıp kalitesiz kömürlerin yardıma muhtaçlara dağıtıldığı ve kaliteli TTK kömürünün zimmete geçirilerek daha pahalı şekilde satıldığı öğrenildi.
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