Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'ya erişim engelini görüşecek

Anayasa Mahkemesi, Türkiye'de iki yılı aşkın bir süredir yasaklı olan internet ansiklopedisi Wikipedia'ya erişim engeli kararını görüşecek.

Anayasa Mahkemesi (AYM), yaklaşık 2.5 yıldır yasaklı olan internet ansiklopedisi Wikipedia sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararını görüşecek. 11 Eylül’deki toplantıda, engellemenin ifade özgürlüğünü aykırı olup olmadığı ve yasağın kaldırılıp kaldırılmayacağı ele alınacak.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internetin en büyük ansiklopedisi konumunda olan Wikipedia’ya 29 Nisan 2017’de erişimin engellenmesine karar verdi. Gerekçe olarak Wikipedia’da yer alan ve Türkiye’yi terör örgütleriyle işbirliği içinde göstermeye çalışan içeriklerin kaldırılmaması gösterildi. Karar, 5651 Sayılı Kanun’un 8/A maddesine göre alındı. Erişim engeli tedbiri daha sonra Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla onandı.

BTK, o dönem konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"Erişim engelleme tedbiri uygulanmadan önce Wikipedia, Türkiye’nin terör örgütlerine destek verdiği şeklindeki iftiralara yer veren makalelerde yer alan içerikleri kaldırması konusunda yasaya ve uluslararası uygulamalara uygun bir şekilde uyar-kaldır yöntemi uygulanarak resmi iletişim kanalları üzerinden uyarılmış ancak bu konuda bir cevap alınamaması nedeniyle erişim engelleme tedbiri uygulanmak zorunda kalınmıştır."

Wikipedia’nın avukatları, karara karşı itirazda bulundu ancak yasak kararı kaldırılmadı. Hukuki yolların tüketilmesinin ardından Wikipedia’nın hukukçuları, 2017’de Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. AYM Birinci Bölüm, adli tatilin bitmesinin ardından yapacağı ilk toplantıda Wikipedia yasağını gündemine aldı. 11 Eylül tarihli toplantıda, Wikipedia’nın tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal edip etmediği değerlendirilecek. Eğer ihlal kararı verilirse siteye erişim engeli kaldırılmak zorunda. Birinci Bölüm’ün, başvuruyu genel kurula sevk etme seçeneği de var.