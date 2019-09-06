Türkiye Milli Basketbol Takımı, olimpiyat elemeleri için sahaya çıkıyor: İlk rakip Karadağ

Turnuvanın 1. tur mücadelesinde istediği sonucu ve 2. tura kalamayan alamayan basketbol milli takımı, klasman mücadelesinde olimpiyat elemeleri hakkı arayacak.
Ay-yıldızlı ekip, O Grubu'ndaki ikinci ve son maçını 9 Eylül Pazartesi günü Yeni Zelanda ile yaparak Dünya Kupası'nı tamamlayacak.
Çin'deki turnuvanın ilk maçında Japonya'yı 86-67 yenen milli takım, ikinci karşılaşmasında ABD'ye ise uzatma bölümünde 93-92 mağlup oldu. Grubun son karşılaşmasında Çekya'ya 91-76 yenilen Türkiye, 2. tur şansını yitirmişti.
O Grubu'nda günün diğer maçında TSİ 10.30'da Yeni Zelanda ile Japonya karşı karşıya gelecek.
Klasman gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek.
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