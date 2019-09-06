Ahmet Hakan: İmamoğlu'ndan önce belediyeyi yönetenlerden ses seda yok

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye yöneticilerinin, Yenikapı'daki 'israf araç sergisi'ne karşı sessizliğini koruduğuna vurgu yaparak, "İsrafın Clio’su, Mercedes’i olmaz. İsraf israftır. Bu araçlarla ilgili tasarrufları yapan belediyenin eski yöneticileri derhal çıkıp konuşmalıdır" dedi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 'Clio falan hiç fark etmez, tek tek hesabı verilmeli' başlıklı bugünkü köşe yazısında eski İBB yöneticilerinin Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili sessizliğini eleştirdi.

Hakan yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Ekrem İmamoğlu yönetimi, Yenikapı’da çoğu Clio marka araçlardan oluşan 'israf' iddialı bir araç sergisi açtı dün itibariyle. Ne oldu?

- Her iki tarafın da trolleri hemen fazla mesai yapmaya başladı.

- Hariçten gazel okumaya meraklılar atıp tutmaya başladı.

- Kimisi abartmaya, kimisi küçümsemeye başladı.

- Bazıları verisiz, dayanaksız karşılıklı düelloya tutuşmaya başladı.

- Kimi anında saldırı, kimi anında müdafaa pozisyonunu almaya başladı.

'BELEDİYELERİN ESKİ YÖNETİCİLERİ DERHAL ÇIKIP KONUŞMALI'

Kısacası herkes konuşmaya başladı ama konunun asıl muhatapları, yani İmamoğlu’ndan önce belediyeyi yönetenlerden ses seda yok.

İsrafın Clio’su, Mercedes’i olmaz. İsraf israftır!

Bu araçlarla ilgili tasarrufları yapan belediyenin eski yöneticileri derhal çıkıp konuşmalıdır.

- Ya çıkıp... 'Evet, biz israf ettik! Bu araçlar ihtiyaç fazlasıdır. Çok özür dileriz. Suçluyuz, yanlış yaptık. Kır kalemi, kes cezamı' falan demelidirler.

- Ya da çıkıp... 'Yalan, iftira... İşte bu araçlarla ilgili tek tek hesabımız' başlıklı ikna edici bir açıklama yaparak kendilerini temize çıkarmalıdırlar."