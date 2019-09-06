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10:04 06 Eylül 2019
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    EYT'liler yeniden sokağa iniyor

    dokuz8HABER/Twitter
    Türkiye
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    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mağduriyetlerine neden olduğunu savundukları yasanın 20. yılında alana çıkıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran, 8 Eylül Pazar günü Ankara’da yapılacak miting için sendikalara, sivil toplum örgütlerine, siyasi partilere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a davetiye gönderdiklerini söyledi.

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), 8 Eylül Pazar günü Ankara’da miting düzenlemeye hazırlanıyor.

    Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
    © AA /
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    8 Eylül 1999 öncesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu olarak çalışma hayatına başlayan ancak dönemin koalisyon hükümetince çıkarılan 4447 Sayılı Kanunun geriye dönük işletilmesiyle mağdur edildiklerini ve emeklilik hakları için adım atılmasını talep eden EYT’lilere KESK ve DİSK de destek verecek.

    Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre eski adıyla Tandoğan Meydanı’nda saat 12.00’de gerçekleşecek mitinge yoğun katılım beklediklerini anlatan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran, “Sosyal Güvenlik Kurumundan mağduriyet yaşayan bütün herkese çağrı yapıyoruz. Sadece emeklilikte yaşa takılanlar değil, kıdem tazminatıma dokunma, zorunlu bireysel emeklilik sistemine hayır diyenleri de kapsayan bir miting olacak. 8 Eylül’de de tüm Türkiye’den katılımla haklarımızın peşindeyiz diyeceğiz” dedi.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DA DAVETİYE GÖNDERİLDİ

    dokuz8HABER/Twitter
    EYT'liler Yenikapı mitinginde buluştu: 'Sandığa giderken yaşadıklarımızı düşüneceğiz'
    Sendikalara, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a miting davetiyelerini ilettiklerini belirten Boran şunları kaydetti:

    “Herkesi ilgilendiren sorunlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Daha önceki mitinglerimizde bu kalabalığı sağladık ve ‘hakkım’ diyen arkadaşlarımızla yan yana olduk. Haklarının bilincinde olan arkadaşlarımızla birlikte olacağız. Öncelikle EYT olarak sorunlarımızı, aylık bağlanma oranımızdan stajımıza kadar bütün mağduriyetlerin çözümü için bir başlangıç yapılmasını talep edeceğiz. 8 Eylül’de eylemimizi yapmamızın nedeni de bu mağduriyette 20’nci yılı doldurmamız. Bu saatten sonra ekonomik sorunların yanı sıra psikolojik sorunların toplumsal soruna dönüşerek çok daha ileri boyutlara taşınacağı konulu açık hava toplantımızı gerçekleştireceğiz.”

    KESK: BİZ DE ORADA OLACAĞIZ

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
    © AA / Ali Balıkçı
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    Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5b Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sırasında EYT’lilerin taleplerini dillendirdiklerini belirten Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik pazar günü yapılacak mitinge KESK olarak katılacaklarını belirterek şunları söyledi:

    “KESK olarak hükümet ile yapılan toplu sözleşme sürecinde EYT’lilere ilişkin önerilerimizi dillendirdik. Emekli Sandığı Kanunu’nda değişiklik yapılarak kademeli geçişin ortadan kaldırılması, kadınlar açısından 20 erkekler açısından 25 yıl ve 50-55 yaşlarını gözeterek emeklilik kanununda düzenleme yapılması taleplerimiz arasında. Emeklilikte yaşa takılan arkadaşların sorunlarının çözülmesinden yana başından beri tarafız. EYT’li arkadaşların oluşturdukları bu eylemlilik sürecinde onlarla birlikte mitinglere, basın açıklamalarına katıldık. 8 Eylül’de yapılacak eylem için KESK olarak karar aldık ve Ankara’daki hem genel merkez hem de üyelerimizin katılımıyla ilgili çalışmayı yürütüyoruz. Biz de orada olacağız.”

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, EYT, KESK
    Topluluk kurallarıTartışma
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