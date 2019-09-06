Adalet Bakanı Gül: Tutuklama istisnai bir tedbirdir, aslolan özgürlüktür

Yargı reformu paketine ilişkin ayrıntıları açıklayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni bir insan hakları eylem planı çalışması başlattıklarını söyledi. Gül, "Tutuklamayı infaz gibi gören uygulamalar asla kabul edebileceğimiz bir durum değil. Çünkü tutuklama istisnai bir tedbirdir, aslolan özgürlüktür" dedi.

Yargı muhabirleriyle bir araya gelen Adalet Bakanı Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Yargı reform paketinin 5 yıllık süreci kapsadığını belirten Gül, yargı reformuna ilişkin, "AK Parti'nin, Adalet Bakanlığı'nın reform belgesi değildir. Türk milletinin, 82 milyonun yargı reform belgesidir" dedi.

Gül, "Eleştirileri hem parlamento dikkate alacak hem uygulamalar gerektiren konularda bizler de reform belgemizin takibini yapacağız. Yeni bir insan hakları eylem planı çalışması başlattık. İnsan hakları konusunda ayrıca bir çalışma Bakanlık öncülüğünde yapacağız. Kamunun kamuyla ya da kamunun vatandaşla anlaşmazlığını sulh yoluyla çözeceğiz. Mahkeme temelli aile arabuluculuğunun da bu dönemde hayata geçmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

'DİYARBAKIR'DAKİ ANNELERİN SESİNİ ORTADAN KALDIRAMAZSINIZ'

Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

© Sputnik / Sertaç Kayar HDP önünde oturma eylemi sürüyor: Erdoğan'a, herkese barış için çağrı yapalım

Kadına karşı şiddetin önlenmesiyle ilgili bir kanun çıkarıldı. Sıfır toleransla yaklaşıyoruz. 2019'da verilen tedbir kararı 375 bin 425. Tüm yargı mensuplarımız mevzuatın en etkin şekilde uygulanması için titizliği gösterecektir.

Yargı reform paketi 5 yıllık süreci kapsıyor. Yargı reformu belgesi tüm milletimizin yargı reform belgesidir. Yargı hiçbir yapıya teslim edilemez. Bu belgeler daha iyisini bulmak adına revize edilmesi gereken belgelerdir. Eleştiriler de oldu, bizim için çok değerlidir. Bu belge güven veren ve erişilebilir adalet yaklaşımıyla hazırlandı. Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlamak için çalışmayı başlattık.

'HUKUK MESLEĞİNE GİRİŞ SINAVI GELİYOR'

© AA / Mehmet Ali Özcan Yargı paketi önce muhalefete gidecek

Hakim ve savcı yardımcılığı konusunu önemsiyoruz. Hem teori hem pratiği artıracak. Hakim yardımcılığından sonra hakim olmak için sınava girecek. Tüm bu süreçlerden sonra hakim ve savcı cübbesini giyip mesleğini ifa edebilecek.

'YENİ İHTİSAS MAHKEMELERİ KURACAĞIZ'



© AP Photo / Mehmet Güzel Yeni ihtisas mahkemeleri kuruldu

Tutuklama istisnai bir tedbirdir. Aslolan özgürlüktür. Tutuklamayı soruşturma aşamasında azami süre olmadığı için uzamasını önlemek için tutuklulukta azami sürelere ilişkin yasal düzenleme olacak.

'AİLE ARABULUCULUĞUNU HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ'