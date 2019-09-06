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11:17 06 Eylül 2019
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    Adalet Bakanı Gül: Tutuklama istisnai bir tedbirdir, aslolan özgürlüktür

    © AA / Utku Uçrak
    Türkiye
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    Yargı reformu paketine ilişkin ayrıntıları açıklayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni bir insan hakları eylem planı çalışması başlattıklarını söyledi. Gül, "Tutuklamayı infaz gibi gören uygulamalar asla kabul edebileceğimiz bir durum değil. Çünkü tutuklama istisnai bir tedbirdir, aslolan özgürlüktür" dedi.

    Yargı muhabirleriyle bir araya gelen Adalet Bakanı Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin ayrıntıları paylaştı.

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
    © AA / Murat Kaynak
    Adalet Bakanı Gül: Yargı Reformu Strateji Belgesi devletimizin milletimize sözüdür
    Yargı reform paketinin 5 yıllık süreci kapsadığını belirten Gül, yargı reformuna ilişkin, "AK Parti'nin, Adalet Bakanlığı'nın reform belgesi değildir. Türk milletinin, 82 milyonun yargı reform belgesidir" dedi.

    Gül, "Eleştirileri hem parlamento dikkate alacak hem uygulamalar gerektiren konularda bizler de reform belgemizin takibini yapacağız. Yeni bir insan hakları eylem planı çalışması başlattık. İnsan hakları konusunda ayrıca bir çalışma Bakanlık öncülüğünde yapacağız. Kamunun kamuyla ya da kamunun vatandaşla anlaşmazlığını sulh yoluyla çözeceğiz. Mahkeme temelli aile arabuluculuğunun da bu dönemde hayata geçmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

    'DİYARBAKIR'DAKİ ANNELERİN SESİNİ ORTADAN KALDIRAMAZSINIZ'

    Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

    • © Sputnik / Sertaç Kayar
      HDP önünde oturma eylemi sürüyor: Erdoğan'a, herkese barış için çağrı yapalım
      Diyarbakır'daki annelerin sesini ortadan kaldıramazsınız. Bu çığlık asla kesilemeyecektir. Onların dağa değil okula gitmesi için ne türlü desteği yapacağız.
    • Kadına karşı şiddetin önlenmesiyle ilgili bir kanun çıkarıldı. Sıfır toleransla yaklaşıyoruz. 2019'da verilen tedbir kararı 375 bin 425. Tüm yargı mensuplarımız mevzuatın en etkin şekilde uygulanması için titizliği gösterecektir.
    • Yargı reform paketi 5 yıllık süreci kapsıyor. Yargı reformu belgesi tüm milletimizin yargı reform belgesidir. Yargı hiçbir yapıya teslim edilemez. Bu belgeler daha iyisini bulmak adına revize edilmesi gereken belgelerdir. Eleştiriler de oldu, bizim için çok değerlidir. Bu belge güven veren ve erişilebilir adalet yaklaşımıyla hazırlandı. Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlamak için çalışmayı başlattık. 

    'HUKUK MESLEĞİNE GİRİŞ SINAVI GELİYOR'

    • © AA / Mehmet Ali Özcan
      Yargı paketi önce muhalefete gidecek
      Hukuk mesleğine giriş sınavı getiriyoruz. Bir meslek sınavına girilecek ondan sonra mesleğe kabul işlerinde süreç başlayacak. Nitelikli hukukçu yetişmesine katkı sağlayacak.

    • Hakim ve savcı yardımcılığı konusunu önemsiyoruz. Hem teori hem pratiği artıracak. Hakim yardımcılığından sonra hakim olmak için sınava girecek. Tüm bu süreçlerden sonra hakim ve savcı cübbesini giyip mesleğini ifa edebilecek.

    'YENİ İHTİSAS MAHKEMELERİ KURACAĞIZ'

    • Meşale Tolu - Mahkeme
      © AP Photo / Mehmet Güzel
      Yeni ihtisas mahkemeleri kuruldu
      Adli kollukta hukuk fakültesi mezunlarının istihdamı konusunda çalışma olacak. Fezleke aşamasında bu konudaki özen çok daha farklı noktaya götürür. Yeni ihtisas mahkemeleri kuracağız. Hukuk hakimi, hukuk hakimi olarak devam edecek.

    • Tutuklama istisnai bir tedbirdir. Aslolan özgürlüktür. Tutuklamayı soruşturma aşamasında azami süre olmadığı için uzamasını önlemek için tutuklulukta azami sürelere ilişkin yasal düzenleme olacak.

    'AİLE ARABULUCULUĞUNU HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ'

    • Arka Sokaklar
      Kanal D
      Adalet Bakanlığı, 'Arka Sokaklar' ile işbirliğine gidiyor: Dizide arabuluculuk anlatılacak
      Arabuluculukla ilgili rakam vermek isterim. Yüzde 67 oranında uzlaşmaya varılmış. Bu yıl ocak ayında ticari davalarda da hayata geçirdik. Arabuluculuk sisteminin kanunlaşarak aile arabulucuğunun da hayata geçmesini istiyoruz.

    • 1 Ocak 2017'den itibaren 582 bin dosya uzlaşmayla sonuçlandı. Bu da 722 asliye ceza mahkemesinin bir bakacağı iş anlamına gelmektedir.
    • Nöbetçi noterlik de önemli bir gelişmeydi. Başarılı bir şekilde uygulama sağlandı. 6 Nisan'dan bugüne 204 bin 554 adet işlem yapıldı.
    • Elektronik tebligat çerçevesinde önemli başarılı uygulamalar oldu. Cep telefonuna elektronik adresine herkesin bir adresi var. Mahkemeden tebligat geldi diye bilgi geliyor. 5 yıl sonra tebligat geldi sayılıyor. 
    Etiketler:
    Avukat, Arabuluculuk, Tutuklama, Kadına şiddet, insan hakları, Yargı Reformu Strateji Belgesi, Abdulhamit Gül, Türkiye
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    Multimedya
    Oğluyla birlikte kulübe gelen Hülya Soyfidan da şunları söyledi: Buraya gelmek bizi mutlu ediyor. Çok memnunuz. Bu eğitimler sayesinde kendime güvenim artıyor. Artık kadına şiddet dursun. Bu tür eğitimlerin devam etmesini istiyorum ve erkeklere de şiddet yapmamaları konusunda eğitimler verilmesini istiyorum. Tüm kadınların da bu tür eğitimlere gelmelerini öneririm. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a ve yetkililere çok teşekkür ediyorum.
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