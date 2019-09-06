Bugün yayınlanan iki rap şarkısı, protest içerikleri nedeniyle Türkiye gündeminde: 'Susamam' ve 'Olay'

Bugün yayımlanan iki rap şarkısı, eleştirel içerikleri nedeniyle Türkiye gündemine girdi. Rapçi Ezhel 'Olay', Şanışer ise 17 rapçiyle birlikte 'Susamam' isimli bir şarkı yayınladı.

Türkçe sözlü rap müzik yapan müzisyenler Ezhel ve Şanışer tarafından yayınlanan şarkılar, toplumsal olaylara yönelik eleştirel içerikleri nedeniyle Türkiye gündemine girdi.

İki ismin şarkıları, yayınlandıktan kısa süre sonra büyük izlenme oranlarına ulaştı ve sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

Protest sözleriyle tanınan rapçi Şanışer, aralarında Fuat Ergin gibi başarılı isimlerin de yer aldığı 17 müzisyenle beraber 'Susamam' isimli şarkıya imza attı.

Ados, Hayki, Server Uraz, Beta, Tahribad-ı İsyan, Sokrat St, Ozbi, Deniz Tekin, Sehabe, Yeis Sensura, Aspova, Defkhan, Aga B, Mirac, Mert Şenel, Kamufle ve Fuat'ın yer aldığı şarkıda farklı konu başlıklarıyla Türkiye gündemindeki meseleler; 'adalet', 'özgürlük', 'eğitim', 'kadına yönelik şiddet', 'hayvana yönelik şiddet', 'kentleşme' gibi konular işleniyor.

Deniz Tekin’in kısmında Emine Bulut’un öldürülmeden önceki sesleri de yer alıyor. Şarkı için tasarlanan tişört ise köy okulları için harcanacak.

EZHEL'DEN 'OLAY' ŞARKISI

Rapçi Ezhel de, 'Olay' isimli şarkıyı ve şarkı için hazırlanan video klibi sabaha karşı yayınladı.

Kısa sürede çok sayıda dinleyiciye ulaşan şarkı, Ankara Katliamı, Gezi Direnişi, 15 Temmuz Darbe Girişimi, Fırat Çakıroğlu'nun öldürülmesi, Suriye'deki muhalif güçlerin görüntüleri gibi Türkiye ve bölge gündemine ilişkin konuları işliyor. Ayrıca video klipte toplumsal muhalefetin çok sayıda eylem görüntüsü de yer alıyor.