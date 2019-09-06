Kayıt
11:17 06 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İstanbul Avcılar’daki Leyla Bayram İlkokulu

    Yeni eğitim ve öğretim yılı için güvenlik önlemleri: 359 polis ekibi, 89 jandarma, 59 devriye personeli görevlendirildi

    DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İstanbul Valiliği’nce, yeni eğitim ve öğretim yılı kapsamında okul ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

    İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim ve İçişleri bakanlıkları arasında "Okullarda Güvenli Eğitim Ortamlarının Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin İşbirliği Projesi" kapsamında, İstanbul'daki eğitim kurumlarının koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri planlandı.

    İmam Hatip öğrencileri
    © REUTERS / Murad Sezer
    Yeni eğitim öğretim döneminde Anadolu imam hatip liselerinde Çince de öğretilecek
    ​Bu çerçevede, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında kentteki 6 bin 790 eğitim ve öğretim kurumunda, mevcut güvenlik kameralarının kontrolü, yeterli sayıya çıkarılması ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegrasyonu çalışmaları aralıksız devam ediyor.

    ‘3 BİN 204 OKULUNUN GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATLERİNDE 359 POLİS EKİBİ GÖREV YAPACAK’

    Güvenlik tedbirleri kapsamında öncelikli olduğu belirlenen 3 bin 204 okulunun giriş-çıkış saatlerinde 359 polis ekibi görev yapacak. 269 okulda okul kolluk görevlisi ile bin 117 okulda da özel güvenlik görevlisi hizmet verecek. Ayrıca bütün okullar için güvenli eğitim koordinasyon görevlisi belirlendi.

    İl Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluk sahasında bulunan 143 okuldan güvenlik kamerası eksiği olanların ihtiyaçları da giderildi.

    ‘59 DEVRİYE PERSONELİ GÖREVLENDİRİLDİ’

    © AA / Milli Eğitim Bakanlığı
    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Öğretmenlerle ilgili yeni bir bakış ortaya koyacağız
    Bu okullar için güvenli eğitim koordinasyon görevlisi olarak 89 jandarma personeli, okul giriş-çıkışlarındaki güvenliği sağlamak için de 59 devriye personeli görevlendirildi.

    Eğitim-öğretim yılı süresince, okul servis araçlarına, sürücülerine ve rehber personeline yönelik denetimler emniyet ve jandarma trafik personeli tarafından titizlikle sürdürülecek. İlgili mevzuata aykırılığı tespit edilen hususlarda gerekli yasal işlem uygulanacak.

    MOBİL OKUL TİMLERİ

    Ayrıca, 250 polisten oluşan 65 "Mobil Okul Timi", okul yöneticileriyle okulda ve çevresinde meydana gelen olaylara seri şekilde müdahale edecek. Bu çerçevede sürekli görünür, kararlı ve etkin bir şekilde uygulanan denetim faaliyetleri kesintisiz sürdürülecek.

    sınıf
    CC0
    Eğitim takvimi değişiyor: İki yeni kısa tatil
    Eğitim-öğretim yılı boyunca, il genelinde Mobil Okul Timleri’nce yapılacak kontroller dışında, okulların çevresindeki şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere yönelik kapsamlı uygulamalara emniyet ve jandarma asayiş timlerince devam edilecek.

    Okulların çevresinde başta uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele olmak üzere, sigara satışının önlenmesi, internet kafe gibi yerlerin denetlenmesi, metruk binaların kontrolü, yoğun bir şekilde sürdürülecek.

    Huzurlu bir eğitim-öğretim yılı için veliler, okul aile birlikleri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, basın, okul yöneticileri ve güvenlik görevlileri etkin bir iş birliği ve dayanışma içinde olacak.

     

    İlgili konular:

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk talimat verdi, yeni hat kuruldu
    Yeni Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 2013'te 'Diyelim ki Milli Eğitim Bakanısınız' sorusuna yanıt: Allah korusun
    Milli Eğitim Bakanı'ndan 'yeni dönem' mesajı: Masanın üzerindeki tuzluğu kaldırarak 'Sistem değişti' demeyeceğiz
    Etiketler:
    İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği, öğretim, Eğitim
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Oğluyla birlikte kulübe gelen Hülya Soyfidan da şunları söyledi: Buraya gelmek bizi mutlu ediyor. Çok memnunuz. Bu eğitimler sayesinde kendime güvenim artıyor. Artık kadına şiddet dursun. Bu tür eğitimlerin devam etmesini istiyorum ve erkeklere de şiddet yapmamaları konusunda eğitimler verilmesini istiyorum. Tüm kadınların da bu tür eğitimlere gelmelerini öneririm. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a ve yetkililere çok teşekkür ediyorum.
    Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden kadınlara 'self defans' eğitimi
    Karikatür
    Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold'un satışa çıkarılacağı tarih netleşti
    İnfografik
    S-500 hava savunma sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet