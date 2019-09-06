Soylu'dan 'İstanbul'a kayyum mu atanacak?' sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme dair bazı medya kuruluşlarının temsilcilerine açıklamalarda bulundu.

Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından verilen talimatla Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili olarak "Belediye işi şov işi değildir. Bu söylenir ve araştırılır. Eğer böyle bir fazlalık, israf söz konusuysa bu ilgili bakanlığa söylenir. Söylenmedi. Bunlar kamu zararı olabilecek şekilde sergilenmektedir" dedi. Soylu şöyle devam etti:

"Yani hizmetten çekilmişlerdir. Eğer bunlar hizmete gerekli değillerse yapman gereken bir eksiltme ortaya koymaktır. Kamu zararına bir şey yapıyorsa, bu da bizim sorumluluğumuzdur, onu da inceleriz."

Soylu, bir gazeteci tarafından yöneltilen "İmamoğlu başka işlerle uğraşırsa pejmürde ederiz dediniz. İstanbul'a kayyum mu atanacak?" sorusuna ise "Onu pazar sabahı açıklayacağım" yanıtını verdi.