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12:50 06 Eylül 2019
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    Milli piyango bileti

    Milli Piyango bileti satışına düzenleme

    © AA /
    Türkiye
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    Milli Piyango biletlerinin satışına ilişkin düzenleme yapıldı. "Bilet ortaklığı"yla sanal ortam üzerinden bir veya bir grup biletin, birden fazla abone tarafından satın alınabilmesine imkan sağlanırken, "biletler, satış fiyatının altında bir fiyatla satılamaz" ibaresi yönetmelikten çıkarıldı.

    Milli Piyango İdaresi’nce bilet satış, çekiliş ve ikramiye, hemen-kazan ve sayısal oyunlar yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı.

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    © AA /
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    Buna göre, değişiklikle yönetmeliğe "bilet ortaklığı" ifadesi eklendi. Sanal ortam üzerinden bir veya bir grup biletin, birden fazla abone tarafından biletlerin üzerinde yazılı birim fiyatlarına göre hesaplanan satış tutarını geçmemek üzere aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına imkan sağlandı. Böylece bilet satışı ve ikramiye ödemesi gibi hizmetlerin, hızlı ve düşük maliyetli şekilde, vatandaşa en yakın yerden sunulabilmesi olanağı getirildi.

    Biletlerin toptan satışı başbayiye, İdare veya satış merkezlerince, bayilere de satış merkezi veya başbayiler tarafından yapılacak.

    Biletlerin başbayi ve bayilere toptan satış zamanı ve şekli ile diğer hususlar günün koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.

    Biletlerin satış fiyatı, üzerinde yazılı olan değer olacak. Biletler, satış fiyatının üstünde bir fiyatla satılamayacak. Değişiklikle "biletler, satış fiyatının altında bir fiyatla satılamaz" ibaresi kaldırıldı.

    Biletlerin perakende satış zamanı günün koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.

    Milli piyango bileti
    © AA /
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    Çekiliş heyeti, İdarece belirlenecek görevlilerden oluşacak.

    Başbayilik tüzel veya gerçek kişilere verilebilecek. Başbayilik verilecek kişiler ile iş yerlerinde aranacak şartlar günün koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.

    Başbayiler, İdarece ruhsat verilen bayilere toptan bilet satışı yapabilecek. Ancak İdare günün koşullarını da dikkate almak suretiyle başbayilerin tüketicilere perakende bilet satışı yapmalarına da izin verebilecek.

    Bayilik verilecek gerçek ve tüzel kişilerin mevzuatı gereği ilgili meslek odalarına kayıtlı olacak. Ancak bayi isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilecek.

    Bayilik ruhsatı verilmesinde gerçek kişilerde affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama veya kaçakçılık suçlarından birisi ile hüküm giymiş olmaması şartı da aranacak.

    SANAL ORTAM BAYİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

    Sanal ortam bayileri, bilet ortaklığı dışında aynı bileti birden fazla aboneye satamayacak veya satın almadığı bilet ya da biletleri satın almış gibi abonelerine satamayacak.

    Milli Piyango biletleri
    © Fotoğraf : DHA
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    Sanal ortam bayi veya İdare gerekli teknik alt yapının oluşturulması, abonelerin konu hakkında önceden bilgilendirilmesi ve onaylarının alınması, satışın yapıldığı abonelerden tahsil edilen tutarın biletlerin toplam satış fiyatından fazla olmaması kaydıyla, bir veya bir grup bileti birden fazla abonesine bilet ortaklığı şeklinde satabilecek. Bu şekilde satılan biletlere isabet eden ikramiyeler, sanal ortam bayisi veya İdarece, söz konusu biletleri satın alan abonelerinin banka hesaplarına, satın alma bedeli içindeki payları nispetinde ödenecek.

    Bayilik ruhsatının iptalinde, biletin satış fiyatının üstünde bir bedelle satılması ile sanal ortam bayisinin, bilet ortaklığı dışında aynı bileti birden fazla abonesine satması veya satın almadığı bilet ya da biletleri satın almış gibi abonelerine satması veya buna teşebbüs etmesi de dahil edildi.

    Milli Piyango Genel Müdürlüğü Hemen-Kazan Oyunu Yönetmeliği ile Milli Piyango Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliği’nde de değişiklik yapılarak, bilet satışı ve bayilik ruhsatı verilmesi konuları düzenlendi.

    Söz konusu yönetmelik değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

      

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    Etiketler:
    Milli Piyango İdaresi, piyango
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