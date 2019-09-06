Milli Piyango bileti satışına düzenleme

Milli Piyango İdaresi’nce bilet satış, çekiliş ve ikramiye, hemen-kazan ve sayısal oyunlar yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı.
Biletlerin toptan satışı başbayiye, İdare veya satış merkezlerince, bayilere de satış merkezi veya başbayiler tarafından yapılacak.
Biletlerin başbayi ve bayilere toptan satış zamanı ve şekli ile diğer hususlar günün koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.
Biletlerin satış fiyatı, üzerinde yazılı olan değer olacak. Biletler, satış fiyatının üstünde bir fiyatla satılamayacak. Değişiklikle "biletler, satış fiyatının altında bir fiyatla satılamaz" ibaresi kaldırıldı.
Biletlerin perakende satış zamanı günün koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.
Başbayilik tüzel veya gerçek kişilere verilebilecek. Başbayilik verilecek kişiler ile iş yerlerinde aranacak şartlar günün koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.
Başbayiler, İdarece ruhsat verilen bayilere toptan bilet satışı yapabilecek. Ancak İdare günün koşullarını da dikkate almak suretiyle başbayilerin tüketicilere perakende bilet satışı yapmalarına da izin verebilecek.
Bayilik verilecek gerçek ve tüzel kişilerin mevzuatı gereği ilgili meslek odalarına kayıtlı olacak. Ancak bayi isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilecek.
Bayilik ruhsatı verilmesinde gerçek kişilerde affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama veya kaçakçılık suçlarından birisi ile hüküm giymiş olmaması şartı da aranacak.
SANAL ORTAM BAYİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Sanal ortam bayileri, bilet ortaklığı dışında aynı bileti birden fazla aboneye satamayacak veya satın almadığı bilet ya da biletleri satın almış gibi abonelerine satamayacak.
Bayilik ruhsatının iptalinde, biletin satış fiyatının üstünde bir bedelle satılması ile sanal ortam bayisinin, bilet ortaklığı dışında aynı bileti birden fazla abonesine satması veya satın almadığı bilet ya da biletleri satın almış gibi abonelerine satması veya buna teşebbüs etmesi de dahil edildi.
Milli Piyango Genel Müdürlüğü Hemen-Kazan Oyunu Yönetmeliği ile Milli Piyango Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliği’nde de değişiklik yapılarak, bilet satışı ve bayilik ruhsatı verilmesi konuları düzenlendi.
Söz konusu yönetmelik değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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