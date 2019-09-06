AYM kararı sonrası Barış Akademisyenleri davasında ilk beraat

Birgün'ün aktardığı habere göre, duruşma savcısı, sanığın Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2 maddesinden cezalandırılmasını istediği mütalaasını değiştirdiğini belirterek yeni mütalaayı açıkladı.
Mütalaada 'Barış İçin Akademisyenlerin' Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yapmış oldukları bireysel başvurular sonucunda AYM'nin bildirinin ifade özgürlüğü kapsamnda kaldığı doğrultusunda karar verdiğini söyledi ve sanığın beraatini istedi.
Mahkeme, AYM kararı uyarınca Şendeniz'in beraatine karar verdi.
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