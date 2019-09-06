Kayıt
12:49 06 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Yetimoğlu: Hiçbir vasfı olmayan, işsiz, kabadayı, sabıkalı insanlar site kurup, özel dedektiflik yapıyor

    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İnternette sahte isim ve unvan kullanarak  'özel dedektiflik' hizmeti sunduğunu iddia eden dolandırıcılar, eş ya da sevgilisinden şüphelenen bazı vatandaşları tuzağına düşürüyor. 

    Özel Dedektifler Derneği Başkanı İsmail Yetimoğlu, Türkiye'de özel dedektifliğin standartlarını ve sınırlarını düzenleyen bir yasal dayanağın henüz olmadığını bildirdi.

    Kayıp Malezya uçağı
    © AA /
    Alman dedektif: MH17 uçağıyla ilgili kanıtları Rusya ve Malezya'ya sunmaya hazırım
    Yetimoğlu, bu alandaki boşluğun kötü niyetli kişilerce suistimal edildiğine işaret ederek, hiçbir ticari kuruluşu, sabit bir mekanı olmayan, sahte isim ve unvanla kolaylıkla bir ya da birden çok web sitesi oluşturulup sadece cep telefonu bilgisini paylaşan veya asılsız adres beyanlarıyla internetten reklam veren bazı kişilerin vatandaşları ağına düşürdüğünü, dolandırıp tehdit ve şantajla haksız kazanç sağladığını anlattı.

    SAHTE ADRES VE YÖNLENDİRMELİ TELEFON NUMARALARI KULLANIYORLAR

    İnternette özel dedektiflik yaptığını iddia eden kişilerin çeşitli bilgisayar programları, GSM casus programları, gizli kamera veya benzeri cihazların satışının yanı sıra ağına düşürdüğü kurbanlarının özel yaşamına müdahale ederek suç işlediğinin altını çizen Yetimoğlu, şu bilgileri verdi:

    "Bu şahısların büyük çoğunluğu sahte adres ve yönlendirmeli sabit telefon numaralarıyla özel dedektiflik firması olduğunu göstererek gerçek isimlerini gizledikleri veya iki isimli olup tek ismini kullanarak uyduruk firmalarla gerçekmiş gibi davranıp hem kamuoyunu yanıltıyor hem de dolandırdığı kişilerin haklarında şikayetçi olmasını engelliyor. Hiçbir vasfı olmayan, iş güç sahibi olamamış, kabadayı, sabıkalı insanlar web sitesi kurup, reklamlar vererek özel dedektiflik yapıyor. Bunlar gerçekleştirilmesi mümkün olmayan vaatlerde bulunarak mağduriyet yaratıyor."

    4 milyon çocuk 'trafik dedektifi' oldu
    © Fotoğraf : İçişleri Bakanlığı
    4 milyon çocuk 'trafik dedektifi' oldu
    5
    Özel dedektiflik hizmetine ihtiyaç duyan kişilerin de sorgulamadan hizmet almaya çalıştığını aktaran Yetimoğlu, "Vatandaşlar, özel bilgilerini veriyor, parasını veriyor, karşılığında da hizmet alamadığı gibi tehdit ve şantajlarla karşılaşarak mağdur oluyor. Akla hayale gelmeyecek yöntemlerle insanlar mağdur ediliyor. Bu kişiler, özel bilgilerine eriştiği başvurucu ile hakkında delil topladığı kişilerden zorla maddi çıkar elde ediyorlar. Bu konuda her ay 20-30 kişiden bizatihi şikayet alıyoruz. Telefon ve maille yapılan şikayet başvurularını saymıyorum. Bu durum hem vatandaşları hem de mesleğin gelişimini olumsuz etkiliyor. Dernek olarak bu konuda yıllardır kamuoyuna bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Ahlaki ve hukuki dayanağı olan konularda hizmet verilmesini sağlıyoruz" diye konuştu.

    ‘HUKUKİ DAYANAK OLMALI’

    Vatandaşların yeterince araştırma yapmadan, sadece internette gördükleri telefon numaraları ve adresler üzerinden bu tür kişilerle irtibata geçmelerinin büyük hata olduğuna dikkati çeken Yetimoğlu, bu şekilde özel dedektiflik hizmeti alma arayışına girenlerin yüzde 90'ının dolandırıldığına işaret etti.

    Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko
    © AFP 2019 / JEAN-PIERRE CLATOT
    Rus Büyükelçi: Skripal davasını çözmek için dedektif Hercule Poirot’un bilgeliği gerekli
    Yetimoğlu, çoğunlukla sevgilisinden veya eşinden şüphelenenlerin özel dedektif aradığını bildirerek, dernek olarak yargıya intikal etmemiş böylesi bir konuda hizmet verilmemesi gerektiğini, bunu ahlaki ve hukuki bulmadıklarını ifade etti.

    Özel ilişkilerde ortaya çıkan şüphe üzerine hareket etmenin ve bu konuda delil toplamak için özel dedektiflik hizmeti vermenin sakıncalarını dile getiren Yetimoğlu, "Biz dernek olarak bu durumda hizmet vermiyoruz. Şüphe üzerine delil elde edildiğinde öngörülemeyen olaylar yaşanabiliyor, kadına şiddet gibi... Konunun hukuki dayanağı olmalı." şeklinde konuştu.
    Yetimoğlu, Türkiye genelinde ÖDD'ye kayıtlı 127 üyelerinin bulunduğu, bunların çoğunluğunun bireysel, 5'inin kurumsal üye olduğu, özel dedektifliği suistimal eden 12 üyeyi geçmişte ihraç ettiklerini sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    tuzak, Vatandaşlık, sevgili, Dolandırıcılık, hizmet, dedektif, isim, sahte
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Oğluyla birlikte kulübe gelen Hülya Soyfidan da şunları söyledi: Buraya gelmek bizi mutlu ediyor. Çok memnunuz. Bu eğitimler sayesinde kendime güvenim artıyor. Artık kadına şiddet dursun. Bu tür eğitimlerin devam etmesini istiyorum ve erkeklere de şiddet yapmamaları konusunda eğitimler verilmesini istiyorum. Tüm kadınların da bu tür eğitimlere gelmelerini öneririm. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a ve yetkililere çok teşekkür ediyorum.
    Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden kadınlara 'self defans' eğitimi
    Karikatür
    Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold'un satışa çıkarılacağı tarih netleşti
    İnfografik
    S-500 hava savunma sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet