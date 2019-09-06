Yetimoğlu: Hiçbir vasfı olmayan, işsiz, kabadayı, sabıkalı insanlar site kurup, özel dedektiflik yapıyor

Özel Dedektifler Derneği Başkanı İsmail Yetimoğlu, Türkiye'de özel dedektifliğin standartlarını ve sınırlarını düzenleyen bir yasal dayanağın henüz olmadığını bildirdi.
SAHTE ADRES VE YÖNLENDİRMELİ TELEFON NUMARALARI KULLANIYORLAR
İnternette özel dedektiflik yaptığını iddia eden kişilerin çeşitli bilgisayar programları, GSM casus programları, gizli kamera veya benzeri cihazların satışının yanı sıra ağına düşürdüğü kurbanlarının özel yaşamına müdahale ederek suç işlediğinin altını çizen Yetimoğlu, şu bilgileri verdi:
"Bu şahısların büyük çoğunluğu sahte adres ve yönlendirmeli sabit telefon numaralarıyla özel dedektiflik firması olduğunu göstererek gerçek isimlerini gizledikleri veya iki isimli olup tek ismini kullanarak uyduruk firmalarla gerçekmiş gibi davranıp hem kamuoyunu yanıltıyor hem de dolandırdığı kişilerin haklarında şikayetçi olmasını engelliyor. Hiçbir vasfı olmayan, iş güç sahibi olamamış, kabadayı, sabıkalı insanlar web sitesi kurup, reklamlar vererek özel dedektiflik yapıyor. Bunlar gerçekleştirilmesi mümkün olmayan vaatlerde bulunarak mağduriyet yaratıyor."
‘HUKUKİ DAYANAK OLMALI’
Vatandaşların yeterince araştırma yapmadan, sadece internette gördükleri telefon numaraları ve adresler üzerinden bu tür kişilerle irtibata geçmelerinin büyük hata olduğuna dikkati çeken Yetimoğlu, bu şekilde özel dedektiflik hizmeti alma arayışına girenlerin yüzde 90'ının dolandırıldığına işaret etti.
Özel ilişkilerde ortaya çıkan şüphe üzerine hareket etmenin ve bu konuda delil toplamak için özel dedektiflik hizmeti vermenin sakıncalarını dile getiren Yetimoğlu, "Biz dernek olarak bu durumda hizmet vermiyoruz. Şüphe üzerine delil elde edildiğinde öngörülemeyen olaylar yaşanabiliyor, kadına şiddet gibi... Konunun hukuki dayanağı olmalı." şeklinde konuştu.
Yetimoğlu, Türkiye genelinde ÖDD'ye kayıtlı 127 üyelerinin bulunduğu, bunların çoğunluğunun bireysel, 5'inin kurumsal üye olduğu, özel dedektifliği suistimal eden 12 üyeyi geçmişte ihraç ettiklerini sözlerine ekledi.
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