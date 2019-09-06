RS FM’de sabah kuşağına yeni program: Serhat Ayan’la ‘Başlangıç Noktası’

RS FM'de sabah kuşağında yeni bir program başlıyor. Yaklaşık 2 yıldır RS FM’de yayınlanan ‘Yeni Şeyler Rehberi’ isimli teknoloji programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen deneyimli gazeteci Serhat Ayan, şimdi de ‘Başlangıç Noktası’ isimli programıyla RS FM’de mikrofon başında olacak.

Başlangıç Noktası, 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 07:00-09:00 saatleri arasında yayınlanacak.

Ayan programında, gazete manşetlerinden günün önemli gelişmelerine, kültür sanattan spora, ekonomiye ve siyasete kadar pek çok alanda günün en önemli gelişmelerini dinleyicilere aktaracak.

SERHAT AYAN KİMDİR?

1990’lı yılların başında gazeteciliğe başlayan Serhat Ayan, Doğan yayın grubu içinde sağlıktan kültür sanata kadar farklı dergi gruplarında çalıştıktan sonra Milliyet gazetesinde muhabir olarak görev yaptı. Türkiye’nin düzenli güncellenen ilk internet sitesinin kurucu ekibinin yöneticiliğini yaptıktan sonra ülkenin gazetelerde yayımlanan ilk teknoloji haberlerini hayata geçirdi. Hürriyet, Cumhuriyet, Akşam, Bugün ve Yurt gibi gazetelerde habercilik ve köşe yazarlığı yaptı. Bunun yanında Teknoloji Televizyonu, TRT gibi yayınlarda TV programı sunarken farklı radyolarda yayıncılık yaptı. Ayan şu anda RS FM’deki çalışmalarının yanı sıra, iletişim, teknoloji ve sosyal medya gibi konularda çalışmalar yürütüyor ve kendi bloglarını yönetiyor.

RS FM HAKKINDA

Rusya’nın resmi haber ajansı Sputnik’in Türkiye’deki partneri olarak, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’de yayınlarına hız kesmeden devam eden RS FM’de, çok sayıda deneyimli gazeteci ve programcı görev alıyor.

RS FM, İstanbul’da 97.8, Ankara’da 96.2, İzmir’de 91.0, Bursa’da 101.4 ve Kocaeli’de 90.2 frekanslarından yayın yapıyor. Karasal yayının olmadığı kentlerde radyo yayınları, Sputnik Haber Portalı’ndan da dinlenebiliyor.