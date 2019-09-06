Erdoğan 'Kapıları açarız' demişti: Oktay'a göre 'bu ne bir tehdit, ne bir blöf, bu bir gerçek'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'kapılarımızı açarız' açıklamasıyla ilgili olarak "Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İdlib'deki gelişmeler yeni bir sığınmacı tehlikesini ortaya çıkardı. Güvenli bölge olmazsa, kapıları açmak zorunda kalırız" ifadesine açıklık getirdi.

"Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir" diyen Oktay, devamla şunları kaydetti:

"Nasıl olsa yeni göç akımı dalgası başlarsa Türkiye bunu göğüsleyecektir yaklaşımı ve rahatlığı, kesinlikle yanlış bir rahatlık ve yaklaşımdır. Türkiye hiçbir ülkenin bekçisi değildir. Onların göçmen deposu değildir. Oluşturdukları krizlerin de faturasını ödeyecek ülke değildir."

© REUTERS / Alexander Nemenov Putin: S-400'lü Türkiye, G7 gibi uluslararası bir oluşumda yer almalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, S-400 füze savunma sistemleri alan Türkiye'nin, gücü ve uluslararası meselelerdeki nüfuzu dikkate alındığında G7 gibi uluslararası bir oluşumda yer alması gerektiğini söylemişti.

Oktay, bununla ilgili olarak "Türkiye, olaya doğu-batı veya farklı bir blok boyutundan bakmaz, kendi çıkarları boyutundan bakar" dedi.