Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuklarımızı Kur'an'a uygun bir hayata sahip olacak özellikte yetiştirmemiz gerekiyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erbaş, Ankara'da Altındağ İlçe Müftülüğü'nce Hacıbayram Camisi'nde düzenlenen 'Sabah Namazı Buluşması'nda gençler ve çocuklarla bir araya geldi.
Camiye çocuklarıyla gelen aileleri tebrik eden Erbaş, ailelerin çocuklarıyla gençlerle kol kola camilere gitmelerinin, onlarla namazda birlikte saf tutmalarının güzel bir manzara olduğunu söyledi.
'İLİM, İRFAN, BİLGİ VE HİKMET SAHİBİ GENÇLERDEN OLUŞAN BİR TOPLUMA SAHİP OLMAK İSTİYORUZ'
Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de yer alan Lokman Suresi'ndeki öğütleri anlatarak, "Yeryüzünde insanoğluna nasip olabilecek Peygamberlikten sonra en önemli özellik, ilim ve hikmet sahibi olmaktır. Biz gençlerimizi ve çocuklarımızı böyle yetiştirmek istiyoruz. İlim, irfan, bilgi ve hikmet sahibi olan gençlerden oluşan bir topluma sahip olmak istiyoruz. Böyle bir ümmete sahip olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"Namaz dinin direğidir. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Bu açıdan çok önemlidir. Namaz, ahsen-i takvim özelliğimizi muhafaza etmenin bir yoludur. Namazla, oruçla, zekatla, iyilikle haramlardan uzak durarak ahsen-i takvim özelliğimizi muhafaza edeceğiz. Derdimiz bu, Rabbimizin yarattığı şekliyle özelliğimizi devam ettirmek, çocuklarımızın, gençlerimizin özelliğini de devam ettirmeye gayret etmek, çalışmaktır."
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