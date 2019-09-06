Yenikapı'da sergilenen lüks aracı kullandığı belirtilen Aksu: Gündemimiz şu an farklı

Yenikapı'da sergilenen 2010 model Mercedes S serisi 34 ER 5875 plakalı makam aracını kullandığı belirtilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Hüseyin Aksu, "Gündemimiz şu an farklı" açıklamasında bulundu. Aksu, söz konusu aracın kendisine tahsis edildiği ve depoda durduğunu belirterek "Konuyla ilgili belediyenin basın birimi açıklamayı yapar" dedi.

Yenikapı'da 'sergilenen' lüks aracı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Hüseyin Aksu'nun kullandığı belirtilmişti.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre Aksu, bugün CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı dava için İstanbul Adalet Sarayı'ndaydı. Aksu, iddialarla ilgili sorulara cevap vermekten kaçındı.

Aksu, "Gündemimiz şu an farklı" açıklamasında bulundu. Hüseyin Aksu daha sonra, "Bu araç depoda duruyordu. Bana tahsis edildi. Konuyla ilgili belediyenin basın birimi açıklamayı yapar" bilgisini verdi.

Öte yandan 2010 model Mercedes S serisi 34 ER 5875 plakalı makam aracı bugün de Yenikapı'da görüntülendi.