Bulgaristan'a gemiyle giden silahlar İstanbul'da ele geçirildi

İstanbul Ambarlı Limanı’nda bir gemiye operasyon düzenleyen polis ekipleri, otomobil aksamlarına parçalar halinde saklanmış çok sayıda silah ele geçirdi. ABD'den yola çıktığı belirtilen geminin rotasının Bulgaristan'ın Varna Limanı olduğu öne sürüldü.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, polis ekipleri ABD'den gelen Singapur bandralı M.B. isimli gemideki konteynırda tabanca parçaları bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Araştırmaların ardından operasyon kararı alındı.

Ambarlı Limanı'na yanaşan gemideki konteyneri tespit eden ekipler Gümrük Muhafaza görevlilerinin de desteğiyle arama yaptı. Konteynerde otomobil ve otomobil parçaları olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin konteynerdeki araç parçalarını tek tek söktü. Yapılan çalışmada diferansiyel kutusu söküldü. İçerisinde bulunan bir poşette, tamamlanmış halde 1 tabanca ve 30 tabanca gövdesi, 1 uzun namlulu silah gövdesi, 28 sürgü, 28 tabanca yayı, 53 şarjör ve 1200 tabanca 30 uzun namlulu silah mermisi ele geçirildi.

Silahların bulunmasının ardından şüphelilerin belirlenmesi çalışmalar yoğunlaştırıldı. Konteyner limanda bekletilirken, gemi Bulgaristan'a doğru yola çıktı.

İçerisinde lüks araçlara ait motor parçaları olan konteyneri almak için gelecek olan kişiler beklendi. Polisin bekleyişi sırasında Bulgar uyruklu M.Vilasimor'un olayla ilgili bilgi sahibi olmaya çalıştığı öğrenildi. Bunun üzerine çalışmalarda, konteynerin alıcısının Bulgar S.C. Jhon olduğu anlaşıldı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 3 KİŞİ TUTUKLANDI



S.C. Jhon'un gemideki operasyondan sonra Türkiye geldiği öğrenildi. Çalışmalarda 3 şüpheli daha belirlendi. Daha sonra şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Baskında S.C. Jhon yardımcısı M. Vladimirov ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden, K. E. ve C. Ö. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. S. C. John, M. M. Vladimirov ve B.D. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.