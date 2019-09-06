AK Parti'den Yenikapı açıklaması: Makam araçlarını görmek istiyoruz, 'Şovumu yaptım, tekrar götürüp belediyenin hizmetlerinde kullanayım' demek yok

AK Partili Muş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kullanımında olan ve 'ihtiyaç fazlası' denilerek Yenikapı'da sergilenen araçlara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Muş, dünden beri İstanbul'un çeşitli bölgelerinde hizmet eden araçların, Yenikapı'da otoparka çekilip, 'Araçları bulduk' denilerek, teşhir edildiğini ifade etti.
Muş, bunlar arasında turizm zabıta araçları, belediyenin evde bakım, sağlık hizmetleri, sosyal yardım yaptığı araçları, yol bakımda kullanılan hizmet araçları, frigolu araçların bulunduğuna işaret ederek, "Bunların neresi makam aracı?" diye sordu.
'BİN 717 TANE MAKAM ARACI DENİLDİ, ONLARI GÖRMEK İSTİYORUZ'
Bunların üzerinden bir tantana, yaygara koparıldığını ifade eden Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:
'İHALE YAPAN KENDİLERİ, İPTAL EDEN KENDİLERİ'
Bin 717 araçtan bahsedildiğine işaret eden Muş, İmamoğlu'nun 27 Haziran'da koltuğa oturduğunu, bu rakam tespit edildiyse göreve gelir gelmez, bu araçların gönderilebileceğini söyledi. Muş, "Bu zamana kadar niçin beklediniz? Sözüm ona israf varsa, bu israfı niye sürdürdünüz?" diye sordu.
Muş, İSKİ'nin 18 Temmuz'da araç ihalesine çıktığını dile getirerek, 18 milyon 523 bin liralık bedelle, yaklaşık bin adet araç kiralandığının ortaya çıktığını, belediye başkanının da bunu onayladığını belirtti. Muş, "Madem bin 717 boşta makam aracı var, niçin bu araçları kiraladınız?" sorusunu yöneltti.
'ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR'
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, iş yapmak, iş üretmek yerine maalesef bu tip ucuz polemiklerin içerisine girerek, oradaki beceriksizliğini bu şekilde kapatmaya çalışıyor. Belediye Başkanlığından başka her şeyi, İstanbul'daki mevcut CHP'nin başkanı yapıyor. Millet hizmet, iş, İstanbul'un meseleleriyle ilgilenilmesini bekliyor. Onlar bunların haricinde her işin içerisinde varlar. Bugün ortaya attıkları iddiaların aslı astarı da bundan ibarettir. Bin 717 aracı takip edeceğiz, tamamını görmek istiyoruz. O araçları da 'Şovumu yaptım, tekrar götürüp, belediyenin hizmetlerinde kullanayım' demek yok. Araçları bir daha geri götüremeyecekler, madem bunlar fazla, israf... Ki makam araçlarını hala göremedik, bekliyoruz. Bin 717 tane aracı, Kemal Kılıçdaroğlu Bey, bunları talimat verin, arkadaşlarınız gitsin çıkarsın, çeksinler, vatandaşa göstersinler. Bunu gösteremezseniz, ispat edemezsiniz, müfterisiniz, yalancısınız. Bunu görmek istiyoruz. Bu araçların ilişiğinin de hemen Büyükşehir Belediyesinden kesilmesi lazım. Yeni araç da almayacaklar. Madem bir şey ortaya attınız, bir sözünüz var, bunun gereğini yapmak durumundasınız. Beklentimiz budur."
'CLİO MAKAM ARACI DEĞİL'
Muş, bisikletlerin, kamyonetlerin, Clio araçların otoparka çekildiğini anımsatarak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bunlar makam aracı mı, değil. Clio makam aracı değil. Bunlar motor kapasitesi en küçük araçlar. Bir İstanbulluyum, İstanbul'da ikamet eden biriyim, İstanbul milletvekiliyim ben bin 717 makam aracının CHP tarafından gösterilmesini istiyorum. Görmek istiyorum. Benim hakkım. Bunu gösteremezlerse bunlar yalancı, müfteridir. Biraz sözlerinin arkasında duracak yiğitlikleri, dirayetli bir duruşları varsa bin 717 aracı bize gösterirler. Öyle kamyonetleri, zabıta araçlarını, hizmet araçlarını değil makam araçlarını görmek istiyoruz. Bu araçları daha sonra madem bunlar fazla belediyeye götürüp çalıştırmasınlar. Madem bunlar fazla, sözüm ona onların deyimiyle israf, çıkarıp buraya götürmesinler. Engellilere hizmet eden birimlerin araçlarını almışlar, bekliyorlar. Ne zamana kadar, bu şov ne zaman bitecekse hizmet etmeye başlayacaklar. Bu iş bittikten sonra bu araçları tekrar götürüp belediyede kullanmaya çalışacaklar. Milletimizi de uyarmak istiyorum. CHP Genel Başkanı'na da şunu söylüyorum. Bu araçlar madem fazla, tekrar belediyeye götürüp çalıştırmayın. Makam araçlarını da bir an önce getirsinler."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)