Murat Yetkin: Ankara kulislerinde Demirtaş çıkacak, Kaftancıoğlu girecek fısıltısı

Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şu şekilde:
Sizce de CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’u Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a rağmen açık farkla kazanmasıyla değişen siyasi iklimin ilk faydasını gören siyasetçinin Erdoğan’a muhalefet bayrağını açan eski halefi Ahmet Davutoğlu olması bile tek başına bir kanıt sayılmaz mı?
Mesele sadece Davutoğlu değil elbette.
Mesele sadece İmamoğlu da değil.
Örneğin Ankara’da CHP adayı Mansur Yavaş’ın Melih Gökçek’in 25 yıllık hakimiyetine son vermesi daha az çarpıcı bir sonuç değildir. Ya da Mardin’de yıllardır çekmediği kalmamış HDPli Ahmet Türk’ün, bütün o kayyum gasplarına, baskı ve tehditlere rağmen yeniden ve açık farkla seçilmiş olması…
Ama İstanbul başkaydı.
Erdoğan, İstanbul’da kaybettiğini bile bile seçim tekrarı isteme hatasına düşmemiş olsaydı, 17 yılda 10 sandık sınavıyla kazandığı “yenilmezlik” imajını bu kadar zedelememiş olacaktı.
'ERDOĞAN, CAYDIRICILIK İMAJINI DA ZELEDELİ'
O nedenle sadece yenilmezlik imajını değil, caydırıcılık imajını da kendi elleriyle zedeledi.
Özellikle de AK Parti tabanı için geçerli bu; büyü bozuldu sanki.
Ankara’da Mansur Yavaş, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu birbiri ardına 25 yılın dosyalarını açtıkça, hükümet cephesinde tepkiler artıyor.
'PEJMÜRDE EDEBİLİR Mİ?'
Eder mi? Edebilir mi? Erdoğan, Soylu’ya İmamoğlu ve Yavaş’ı görevden aldırıp yerlerine valileri kayyum olarak atar mı?
Hatta HDP’li belediyelere kayyum hamlesinin Kürt seçmeni AK Parti’den daha da uzaklaştırdığı saptamasından hareketle, Ankara kulislerinde fısıldandığı şekilde Selahattin Demirtaş’ı sanki lütufta bulunuyormuş gibi tahliye edip, İstanbul’un dişli CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’yu hapse attırmak yoluna gidilebilir mi?
'İMAMOĞLU VE YAVAŞ HEDEFTE'
Erdoğan, çevresi ve AK Parti hükümeti için İmamoğlu bu siyasi iklim değişikliğinin simge ismidir.
İmamoğlu (ve Yavaş da) o nedenle hedefte ve o nedenle kısa yoldan devre dışı bırakılmak isteniyor.
Ama bu artık o kadar kolay görünmüyor. Siyasi maliyeti tahminlerin ötesinde yüksek çıkabilir.
Bugünlerde tanık olduğumuz hırçınlık da bu yüzden.
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