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17:23 06 Eylül 2019
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    Murat Yetkin: Ankara kulislerinde Demirtaş çıkacak, Kaftancıoğlu girecek fısıltısı

    © AA /
    Türkiye
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    Gazeteci Murat Yetkin, bugün blogunda yayınladığı yazısında "Ankara kulislerinde fısıldandığı şekilde Erdoğan, Selahattin Demirtaş’ı sanki lütufta bulunuyormuş gibi tahliye edip, İstanbul’un dişli CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’yu hapse attırmak yoluna gidilebilir mi?" ifadelerini kullandı.

    © İHA / SAMET DOĞRU
    Soylu'dan 'İstanbul'a kayyum mu atanacak?' sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kayyum atanıp atanmayacağına ilişkin olarak pazar günü açıklama yapacağını söylemesi gündemin en çok tartışılan konusu haline geldi. Gazeteci-yazar Murat Yetkin, 'Erdoğan’ın hasar alan yenilmezlik imajı: İmamoğlu’nu pejmürde etmek artık zor' başlıklı yazısında Ankara kulislerinde Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilip, Canan Kaftancıoğlu'nun hapse girebileceğinin konuşulduğunu yazdı. 

    Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şu şekilde: 

    Sizce de CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’u Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a rağmen açık farkla kazanmasıyla değişen siyasi iklimin ilk faydasını gören siyasetçinin Erdoğan’a muhalefet bayrağını açan eski halefi Ahmet Davutoğlu olması bile tek başına bir kanıt sayılmaz mı?

    Mesele sadece Davutoğlu değil elbette.

    Mesele sadece İmamoğlu da değil.

    Örneğin Ankara’da CHP adayı Mansur Yavaş’ın Melih Gökçek’in 25 yıllık hakimiyetine son vermesi daha az çarpıcı bir sonuç değildir. Ya da Mardin’de yıllardır çekmediği kalmamış HDPli Ahmet Türk’ün, bütün o kayyum gasplarına, baskı ve tehditlere rağmen yeniden ve açık farkla seçilmiş olması…

    Ama İstanbul başkaydı.

    Erdoğan, İstanbul’da kaybettiğini bile bile seçim tekrarı isteme hatasına düşmemiş olsaydı, 17 yılda 10 sandık sınavıyla kazandığı “yenilmezlik” imajını bu kadar zedelememiş olacaktı.

    'ERDOĞAN, CAYDIRICILIK İMAJINI DA ZELEDELİ'

    © AFP 2019 / Bülent Kılıç
    İmamoğlu'ndan Soylu'ya tek cümlelik kayyum yanıtı
    Erdoğan (ve çevresi) sadece İstanbul’un engin imkanlarının AK Parti tasarrufundan çıkmasını önlemek için değil, kendisini bu siyasi değişim ihtimalinin önünü kesmek, rakiplerini ve seçmeni caydırmak zorunda hissettiği için de seçim tekrarını zorladı.

    O nedenle sadece yenilmezlik imajını değil, caydırıcılık imajını da kendi elleriyle zedeledi.

    Özellikle de AK Parti tabanı için geçerli bu; büyü bozuldu sanki.

    Ankara’da Mansur Yavaş, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu birbiri ardına 25 yılın dosyalarını açtıkça, hükümet cephesinde tepkiler artıyor.

    'PEJMÜRDE EDEBİLİR Mİ?'

    © İHA / SAMET DOĞRU
    Soylu'dan İmamoğlu'na: İşini yap, başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz
    Doğu ve Güneydoğu’daki ilçe kaymakamlıklarına MHP’den gelen tercihleri de dikkate alarak atamalar yaptıktan ve HDP’li belediyelere kayyum atadıktan sonra, Bahçeli’den tebrik telefonu alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şimdi İmamoğlu ve Yavaş’ı da görevden alabileceklerini ifade ediyor. T24’te Mehmet Yılmaz’ın yazdığı üzere, kendisi seçilmemiş, atanmış bir bakan olarak, seçilmiş başkanları “pejmürde” etmekten söz ediyor.

    Eder mi? Edebilir mi? Erdoğan, Soylu’ya İmamoğlu ve Yavaş’ı görevden aldırıp yerlerine valileri kayyum olarak atar mı?

    Hatta HDP’li belediyelere kayyum hamlesinin Kürt seçmeni AK Parti’den daha da uzaklaştırdığı saptamasından hareketle, Ankara kulislerinde fısıldandığı şekilde Selahattin Demirtaş’ı sanki lütufta bulunuyormuş gibi tahliye edip, İstanbul’un dişli CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’yu hapse attırmak yoluna gidilebilir mi?

    'İMAMOĞLU VE YAVAŞ HEDEFTE'

    © DHA /
    Karamollaoğlu'ndan İmamoğlu için 'pejmürde ederiz' diyen Soylu'ya: İçişleri Bakanı'na kimseyi perişan etme hakkı verilmemiştir
    Erdoğan’ın içeride de, dışarıda da görüntüsü 23 Haziran’dan sonra farklıdır; artık her şeyin kontrolü altında olduğu, her şeye muktedir ve yenilmez bir Erdoğan görmüyor bakanlar.

    Erdoğan, çevresi ve AK Parti hükümeti için İmamoğlu bu siyasi iklim değişikliğinin simge ismidir.

    İmamoğlu (ve Yavaş da) o nedenle hedefte ve o nedenle kısa yoldan devre dışı bırakılmak isteniyor.

    Ama bu artık o kadar kolay görünmüyor. Siyasi maliyeti tahminlerin ötesinde yüksek çıkabilir.

    Bugünlerde tanık olduğumuz hırçınlık da bu yüzden.

    Etiketler:
    Selahattin Demirtaş, kulis, Ankara, Canan Kaftancıoğlu, CHP, HDP, Murat Yetkin
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    Oğluyla birlikte kulübe gelen Hülya Soyfidan da şunları söyledi: Buraya gelmek bizi mutlu ediyor. Çok memnunuz. Bu eğitimler sayesinde kendime güvenim artıyor. Artık kadına şiddet dursun. Bu tür eğitimlerin devam etmesini istiyorum ve erkeklere de şiddet yapmamaları konusunda eğitimler verilmesini istiyorum. Tüm kadınların da bu tür eğitimlere gelmelerini öneririm. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a ve yetkililere çok teşekkür ediyorum.
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